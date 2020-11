Airbnb: „War bis dato ein begeisterter Nutzer“ – dann reißt dem Kunden die Hutschnur

Ein Kunde erhebt in seinem Facebook-Beitrag Vorwürfe gegenüber dem Online-Portal. (Symbolbild)

Der Erfolg von Airbnb stieg in den letzten Jahren konsequent an. Die Buchung von Unterkünften ist auf dem Online-Portal unkompliziert und deswegen so beliebt bei Touristen.

Aufgrund der Corona-Krise haben es Airbnb und deren Kunden jedoch nicht einfach. Viele Urlaubsgebiete wurden als Risikoregion eingestuft und Beschränkungen erschweren die Reise. Ein Mann schildert nun seine Erfahrungen auf der Plattform und wendet sich mit seinem Frust direkt an Airbnb.

AirBnb: Mann beschwert sich über Unterkunft-Anbieter

Der Mann erklärt in seinem Beitrag auf Facebook, dass das Online-Portal seine Buchung für eine Unterkunft in Dänemark nicht storniert und das, obwohl der Besitzer den Vorgang bereits abgebrochen hat.

Das ist Airbnb:

Airbnb wurde 2008 im Silicon Valley in Kalifornien gegründet

Es ist ein Community-Marktplatz für die Buchung und Vermietung von Zimmern, Wohnungen und Häusern

Private und gewerbliche Vermieter können dort ihr „Zuhause“ anbieten

Airbnb übernimmt dabei keine rechtlichen Verpflichtungen

Menschen aus 220 Ländern und mehr als 100.000 Städte nutzen Airbnb

Es gibt 7 Millionen Inserate, davon 160.000 in Deutschland (Stand 4.2020)

Der Vorwurf: Airbnb halte die Buchung extra aufrecht, um am Ende nur die Hälfte des Preises zurückzahlen zu müssen. Das passt dem Mann gar nicht.

Er ist außer sich und werde den Dienstleister in Zukunft nicht mehr in Anspruch nehmen. „Ich war bis dato ein begeisterter Nutzer Eurer Dienstleistung, aber dieses Vorgehen entbehrt jedweder Sittlichkeit“, schreibt er.

Airbnb hat sich bereits dazu geäußert und kommentierte: „Das würden wir uns gerne genauer ansehen. Bitte sende uns eine private Nachricht mit deinen Airbnb bezogenen Daten zu. Danke dir!“.

Ob es zu einer Klärung des Problems kam, ist nicht bekannt. (neb)