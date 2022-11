Kreuzfahrt: Was Aida-Gäste hier erleben, toppt alles – sofort stürmen alle an Deck

Während es hier in Deutschland immer kälter wird, wünschen sich viele vielleicht an einen sonnigeren, wärmeren Ort. Doch auch eine Reise in den hohen Norden begeistert viele.

Aida-Passagiere, die sich gegen eine Kreuzfahrt in wärmere Gefilde und für eine in den Norden entscheiden, können mit einem ganz besonderen Anblick belohnt werden. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Das berichtet unser Partner-Portal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Das können Passagiere im Norden erleben

In Deutschland selbst ist die Chance minimal das Naturschauspiel zu erleben, welches man mit Glück in Norwegen oder Island entdecken kann – am besten in den Jahreszeiten Herbst und Winter. Für einige Passagiere der Aida, die mit dem Kreuzfahrtschiff die Nord-Route entlangfahren, ist das sogar das Highlight.

Grün, rot, violett oder blau – in all diesen Farben können Polarlichter erscheinen. Die Voraussetzungen, die tanzenden Lichtschweife am Nachthimmel auch zu erblicken, sind unter anderem gute Wetterverhältnisse, wie ein wolkenloser Himmel. Manchmal lohnt es sich sogar auch mitten in der Nacht aufzustehen.

Aida: Die Saison der Polarlichter ist eröffnet

Von Ende September bis Ende März soll die Chance die Nordlichter zu beobachten am höchsten sein, die beste Zeit vor allem zwischen 18 Uhr abends und ein Uhr in der Früh. Auch die ersten Bilder von Kreuzfahrern zu dem Naturschauspiel werden schon in den Sozialen Medien geteilt.

Vom Schiffsdeck lässt sich ganz besonders gut einen Blick auf das Himmelsphänomen erhaschen. Wenn die Wetterverhältnisse passend sind, könnten in den nächsten Wochen noch mehr Bilder zu Polarlichtern auftauchen und Menschen in den Genuss des Naturphänomens kommen.

