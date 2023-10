Afghanistan: Schlimmes Unglück reißt vier Menschen in den Tod – darunter zwei Kinder

Eine Tragödie jagt die nächste. In Afghanistan verloren vier Menschen ihr Leben, zwei von ihnen waren noch Kinder. Der Grund? Ein Erdrutsch. Doch solch ein Unglück ereignete sich nicht zum ersten Mal.

Afghanistan: Das steckt hinter dem Unglück

Kabul ist die Hauptstadt Afghanistans und mit knapp 4,6 Millionen Einwohnern dicht besiedelt. Sowohl die politische, als auch die wirtschaftliche Lage ist in dem Land zurzeit schwierig, doch jetzt ereilt das Land die nächste Tragödie. Bei einem Erdrutsch sind vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei davon waren noch Kinder. Medien vor Ort berichteten am Samstag (21. Oktober), dass sich das Unglück bereits am vergangenen Freitag (20. Oktober) ereignet haben soll.

Der Grund für den Erdrutsch mit Todesopfern? In der zentralafghanischen Provinz Ghor hatten die Betroffenen auf einem Berg den Boden umgegraben mit dem Ziel, Erde für den Bau eines Hauses zusammenzutragen. Diese Bauarbeiten wurden ihnen zum Verhängnis.

In Afghanistan sind Erdrutsche nicht unüblich. Immer wieder lösen sich Gestein und Erde, rutschen ab und sorgen schließlich für Chaos. Erst Anfang Oktober blockierten abgleitende Erdmassen die Infrastruktur des Landes. Tagelang war eine Autobahn blockiert, die die Hauptstadt Kabul mit anderen Regionen des Landes verbindet.

Weitere Informationen zu dem Unglück sind bislang nicht bekannt. Wir berichten weiter.