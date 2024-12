Action-Kunden mit dreistem Weihnachtstrick – „Nichts Besseres im Sinn“

Rund um Weihnachten ist bei Action wie auch bei anderen Discountern die Hölle los. Am 24. Dezember selbst versuchen noch viele Kunden kurzfristig an Dekorationen und Geschenke zu kommen. Manch einer greift sogar zu einem dreisten Trick.

In den sozialen Medien sprechen es Action-Kunden und auch Mitarbeiter aus. Jedes Jahr aufs Neue würden einzelne Kunden immer kurz vor und nach Weihnachten ins Geschäft kommen und dieselbe Masche abziehen.

Action-Kunden nutzen dreisten Weihnachtstrick

In einer Facebook-Gruppe, in der sich die Nutzer als Action-Fans outen, hat eine simple Frage nun Unglaubliches zum Vorschein gebracht. Wo es zunächst lediglich um die Rückgabefrist beim Discounter ging – übrigens acht Tage nach Kauf – sprechen Kunden plötzlich eine ganz andere Sache an.

Action-Kunden und vermeintliche Mitarbeiter diskutieren in dem Forum darüber, dass Leute ihre Weihnachtsdeko kurz vor knapp kaufen und nach den Feiertagen innerhalb der Umtausch-Frist wieder zurückgeben – und dann das Geld zurückverlangen. Ein dreister Trick, um Geld zu sparen?

Action-Mitarbeiter packen aus

So berichten auch viele mutmaßliche Action-Mitarbeiterinnen davon. Eine kommentiert, dass das häufiger passiere. Andere könnten das bestätigen. So würden auch kartonweise Gläser und Co. kurz nach den Feiertagen zurückgebracht. Womöglich brauchten die Kunden die Dinge danach nicht länger.

Uns gegenüber berichtet auch eine mutmaßliche Mitarbeiterin von folgendem Vorfall: So hätte etwa eine Kundin zuletzt einen Haufen Einweggeschirr beim Discounter gekauft, um es für einen Weihnachtsmarktstand zu benutzen. Dann wurde der Markt jedoch kurzfristig abgesagt. „Also ist der Dame nichts Besseres in den Sinn gekommen als all das Einweggeschirr und die Tischdecken zurückzubringen.“ Ihre Filialleiterin hätte es dann als „große Ausnahme“ angenommen.