Action: Kult-Produkt sorgt für Kunden-Frust – „Fehlkauf“

Na, da staut sich aber jede Menge Kunden-Frust an! Der Shooting-Star am Discounter-Himmel in Deutschland heißt Action. Der Non-Food-Markt bietet für relativ kleines Geld allerlei praktische Dinge für den Alltag an – seien es Deko-Artikel, praktische Haushaltsgegenstände oder auch Spielzeug für Kinder.

Logisch, dass es da viele Fans gibt, die über mal Angebote und Schnäppchen diskutieren. Ein Kult-Produkt scheint jetzt den Nerv vieler Kunden getroffen zu haben. Sie sind sauer und frustriert – und letztlich auch enttäuscht. Auf dem Instagram-Account von Action geht es heiß her.

Action: Kult-Produkt sorgt für Kunden-Frust

Action zeigt auf Instagram manchmal Produkte „in der Realität“ – wie würde also dieser oder jener Gegenstand unter Echtzeitbedingungen funktionieren? Diesmal geht es um eine kleine Tischlampe, die der Markt anbietet. „Stimmungsvolle Beleuchtung? Kein Problem! (…) Psst: Sie kostet nur 6,95 Euro!“ Eigentlich alles wie immer: Die Action-Stammkunden lieben den Discounter wegen derart niedriger Preise – erwarten jedoch trotz der niedrigen Kosten eine bestimmte Produktqualität.

Doch genau die ist bei dieser Lampe offenbar nicht gegeben, wenn man etlichen enttäuschten Kundenreaktionen Glauben schenkt. Sie sind wütend – und fordern Action auf, schnell die Qualität der Lampe zu erhöhen, damit nicht noch mehr Kunden „auf diese Masche reinfallen“, wie es ein Kunde formuliert.

„Fehlkauf“

Hier einige ausgewählte Kommentare unter dem Instagram-Beitrag:

„Diese Lampen laden so schlecht. Das erste Mal war das Licht super, aber nach dem Aufladen gar nicht mehr. Die halten null!“

„Leider weiß man nicht, ob sie voll sind oder noch laden. Sie halten auch nicht lange. Ich habe drei Stück gekauft. Leider ein Fehlkauf!“

„Diese Lampen sind von niedriger Qualität. Ich habe zwei Stück gekauft und nach zwei Monaten ließen sie sich nicht mehr einschalten.“

„An sich ist die Lampe super, aber die Akku-Leistung ist sehr schlecht. Naja, was soll man für den Preis auch anderes erwarten…“

„Die Dinger laden ewig und halten dann nur eine Stunde, wenn überhaupt.“

Wie gut, dass jeder selbst für sich entscheiden, was und wieviel man für ein Produkt bereit ist zu zahlen. Trotzdem bleibt fraglich, ob die Lampe auch künftig so leicht über die Theke gehen wird…