Action-Kunden machen Entdeckung und kippen vom Stuhl – „Hätte ich nicht erwartet“

Der Discounter Action expandiert in Deutschland immer weiter. Noch vor wenigen Jahren gab es in der Bundesrepublik nur vereinzelte Filialen – mittlerweile sind es fast 600. Und es werden immer mehr.

Das Unternehmen aus den Niederlanden hat sich in Deutschland in Windeseile eine große Fangemeinde aufgebaut. Ständig halten die Kunden beim Non-Food-Discounter Ausschau nach Schnäppchen und Sonderangeboten.

Action in Deutschland auf dem Vormarsch

Und so bildeten sich auch in den sozialen Netzwerken viele Gruppen und Kanäle, in denen Action-Kunden sich über die neusten Angebote in den Filialen austauschen. Eine dieser Plattformen ist der Instagram-Kanal „Action Deals“, dem fast 700.000 Kunden des Discounters folgen.

Fast täglich veröffentlicht der Kanal Beiträge zu neuen Angeboten bei Action. Diese werden von der Fan-Community dann lebhaft diskutiert. Mal sorgen die Angebote für Staunen, mal gibt es kritische Töne.

Action-Kunden schwärmen von Wasserkocher

Zuletzt hatte es ein Wasserkocher der Action-Community angetan. Für 19,99 Euro war das Gerät beim Discounter im Angebot. Vergleichbare Markenprodukte kosten meist das Doppelte, Dreifache oder sogar noch mehr.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Action-Kunden merkten an, dass der Wasserkocher im Discounter ihres Vertrauens nicht nur günstig sei, sondern auch seinen Job solide erfülle. „Ich habe den auch“, kommentierte eine Kundin: „Kocht super leise und sieht sehr modern aus. Hätte ich nicht so erwartet.“

Ein anderer Kunde sieht das ähnlich. „Ich bin total zufrieden“, schreibt er: „Der Kocher tut, was er soll.“

Und auch die nächste Kundin stimmt zu: „Der ist super für 20 Euro.“

LED-Lichterkette kommt weniger gut an

Nicht ganz so viel Begeisterung rief derweil eine LED-Lichterkette hervor. Pünktlich zur Weihnachts-Saison hatte Action die Kette angeboten, sodass die Kunden ihre Wohnungen festlich dekorieren können. Doch die Meinungen gingen auseinander.

„Leider halten die überhaupt nicht“, meinte eine Kundin. Andere Kunden bemängelten die kurze Laufzeit des Akkus. „Muss jeden Tag geladen werden“, so ein Kommentar.

Auch bei Action kann man es offensichtlich nicht jedem recht machen.