Action-Kunden irritiert – plötzlich stehen sie vor verschlossenen Türen

Neue Woche, neue Angebote bei Action! Gerade an diesem Montag (20. Januar) konnten es wohl einige Kunden kaum erwarten, den Discounter zu besuchen und die neusten Produkte anzusehen und zu kaufen.

Doch dem Shopping-Erlebnis bei Action wurde kurzzeitig ein jähes Ende gesetzt. In ganz Deutschland standen die Kunden plötzlich von einem auf den anderen Moment vor verschlossenen Türen, nichts ging mehr!

Action: Technisches Problem legt Filialen lahm

Es schien für viele Action-Kunden ein ganz normaler Montag zu sein, bis die Türen des Discounters plötzlich an vielen Standorten geschlossen waren. Auf Facebook machte die Nachricht gegen 10 Uhr die Runde, eine Kundin veröffentlichte ein Foto von einem Schild, das offenbar an der Tür einer Action-Filiale hing.

„Leider sind unsere Filialen vorübergehend geschlossen. Sobald wir unsere Türen wieder öffnen, werden wir Sie auf der Website darüber informieren. Passen Sie auf sich und die anderen auf. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, heißt es auf dem ausgedruckten Hinweiszettel. „Die Kassensysteme funktionieren wohl gerade alle nicht“, so die Vermutung der Frau dazu. In vielen Kommentaren unter dem Beitrag bestätigen Kunden aus ganz Deutschland (zum Beispiel Salzgitter in Niedersachsen) die geschlossenen Action-Läden.

Action-Kunden können wieder aufatmen

Zum Glück für alle Beteiligten hielt der technische Fehler aber nicht lange an, nach rund einer Stunde meldeten die ersten Action-Fans, dass ihre Filiale wieder geöffnet habe und alles wieder funktioniere.

„Die Kassen funktionieren wieder, Stand 20.1.2025, 11.30 Uhr“, schrieb etwa eine Frau aus Düsseldorf in NRW in einer Action-Gruppe. Dem günstigen und bunten Shopping-Treiben steht also an diesem Montag jetzt nichts mehr im Wege, eine Kundin freut sich besonders auf die aktuelle Auswahl. „Endlich Frühling- und Gartensaison“, kommentiert sie Fotos von einem Regal mit Blumentöpfen und verschiedenen Samen.