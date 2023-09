Euro: Diese Münze macht ihre Besitzer reich – 2-Euro-Stück jetzt tausende Euro wert

Beim Lotto am Samstag schon wieder leer ausgegangen? Dann wirf doch mal einen Blick in deinen Geldbeutel. Mit ein bisschen Glück schlummert dort nämlich ein großer Gewinn in Form einer besonders seltenen 2-Euro-Münze.

Während die meisten 2-Euro-Münzen einen Wert von – du ahnst es womöglich – 2 Euro haben, gibt es immer wieder Sonder- oder Fehlprägungen, die hunderte und in manchen Fällen sogar tausende Euro wert sind. Auch Cent-Münzen können extrem im Wert steigen (diese 1-Cent-Münze wird derzeit für tausende Euro gehandelt). Auf Tauschbörsen im Internet werden diese Euro-Münzen von Sammlern für viel Geld gehandelt. Ob du solche Münzen in deiner Tasche trägst, ohne es zu ahnen?

2-Euro-Münzen von 2009 extrem wertvoll

Als besonders wertvoll gelten ganz bestimmte 2-Euro-Münzen aus dem Jahr 2009. Damals wurden zum zehnjährigen Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion 2-Euro-Münzen geprägt, die ein Strichmännchen und das Euro-Symbol wie von Kinderhand gezeichnet abbilden.

Diese seltenen Stücke sind unter Sammlern extrem begehrt. Im Laufe der darauffolgenden Jahre stiegen die Exemplare enorm im Wert. 2021 ging eine solche Münze für 2.000 Euro (!) über den Tisch. Und aktuell wird ein solches Exemplar für 5.000 Euro (!!) bei Ebay angeboten.

Euro-Münze aus Vatikan viel wert

Ebenfalls sehr wertvoll ist zudem eine Münze aus dem Vatikan. Auch der Kleinstaat prägt seine eigenen Münzen – allerdings nur in kleiner Stückzahl. Und genau dieser Umstand macht die Münzen so wertvoll.

Besonders begehrt ist eine 2-Euro-Münze, die anlässlich des Weltjugendtags 2005 in Köln angefertigt wurde. Sie zeigt den Kölner Dom und den Stern von Betlehem. Diese Münze kommt mit ihrem Wert zwar nicht an das Strichmännchen-Exemplar ran. Doch auch die 2-Euro-Münze ist mittlerweile deutlich mehr als nur 2 Euro wert.

Auf verschiedenen Internetplattformen wird sie für hunderte Euro gehandelt. Auch hier lohnt sich ein Blick ins eigene Portemonnaie also sehr. Und mit ein bisschen Glück ist man um ein paar hundert Euro reicher.