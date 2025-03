2-Euro-Münze heiß begehrt – Sammler zahlen sogar 1.500 Euro für sie

Dass bestimmte Münzen viel mehr Geld wert sind, als beim ersten Anblick gedacht, ist altbekannt. Viele Münzen erreichen utopische Werte, die so mancher Sammler auch bereit ist zu zahlen. So verlangte ein Mann erst kürzlich einen unfassbaren Betrag von 1,5 Millionen Euro für ein solchen Geldstück (>>DER WESTEN berichtete). Meistens handelt es sich bei den wertvollen Exemplaren um Fehlprägungen – oder aber Gedenkmünzen. Auch für dieses Geldstück zahlen Sammler einen unglaublichen Preis…

Im Frühjahr 2004 kam es zu der bisher größten Erweiterung in der Geschichte der Europäischen Union: Neben Tschechien, Polen und Ungarn traten auch die Inselstaaten Malta und Zypern in die EU ein. Dieser Meilenstein feierte im letzten Jahr, am 1. Mai 2024, seinen 20. Geburtstag. Zu dessen Ehren brachte Zypern ein nun begehrtes Sammlerstück auf den Markt.

Diese 2-Euro-Münze ist heiß begehrt

Erst am 27. November 2024 brachte Zypern die 2-Euro-Gedenkmünze „20 Jahre EU-Beitritt von Zypern“ heraus. „Muenzen.eu“ berichtet, dass lediglich 7.000 Exemplare in einem PP-Sammleretui erschienen sind. Das macht die Münze zu einem begehrten Sammlerstück.

Der Wert der 2-Euro-Münze ist enorm – bis zu 1.500 Euro zahlen Sammler für das Geldstück. Grund dafür ist, dass sie als sogenannte „Polierte Platte“ in höchster Qualität mit den aufwendigsten Verfahren geprägt wurde. Münzexperte Sebastian Wieschowski verrät, dass solche Münzen einen stattlichen Wert von bis zu 5.000 Euro erreichen können – obwohl die Materialkosten bei lediglich 23 Cent liegen.

Sammlerstücke sind extrem empfindlich

Das Münzhandelshaus MDM erklärt, dass die „Polierte Platten“ normalerweise extra für Sammler hergestellt und mit einem Zertifikat verkauft werden. Da die Oberflächen besonders empfindlich sind, sollten Besitzer die Münzen vor Stößen schützen und sie nicht mit bloßen Händen anfassen. Am besten werden die Geldstücke in der schützenden Münzkapsel aufbewahrt.