2-Euro-Münze für über 1.000 Euro gehandelt – hast du sie im Geldbeutel?

Ob eine Brezl beim Bäcker, zwei Packungen Kratzeis beim Kiosk oder das ein oder andere Bier – mit einer 2-Euro-Münze kann man sich allerlei Leckereien kaufen. Doch so schnell man ein solches Euro-Stück ausgibt, so genau sollte man es auch vorher anschauen.

Schließlich sieht sie mit all ihren Zeichnungen, Zahlen und Mustern nicht nur schön aus, sondern kann auch viel Geld wert sein. Nun wird eine 2-Euro-Münze für richtig viel Geld gehandelt.

2-Euro-Münze für über 1.000 Euro gehandelt

Insbesondere Sondermünzen und Fehlprägungen werden im Netz zu einem deutlich höheren Preis als der auf der Münze aufgeprägten Wert angeboten. Die Angebote beginnen teilweise bei 500 Euro und können leicht in den vierstelligen Bereich klettern. Aber ist das immer gerechtfertigt?

Nun, das kommt darauf an. Als Faustregel gilt: Münzen, die in geringer Auflage herausgegeben werden, sind in der Regel mehr wert – das gilt auch für viele Sonderprägungen. Und 2006 wurde sogar mit der Prägung einer ganzen Serie von Sondermünzen begonnen. Aber warum? Anlass war die europäische Vereinbarung, welche die Prägung von Gedenkmünzen mit unterschiedlichen Rückseiten nach sich zog.

Auf den verschiedenen Münzen ist jeweils ein markantes Wahrzeichen oder Bauwerk abgebildet. Aufsummiert wurden rund 30 Millionen pro Serie geprägt – also keine Seltenheit. Umso verblüffender sind die Verkaufspreise im Netz.

Ebay-Angebot mit hohem Verkaufspreis

Über Ebay wird so eine Münze angeboten, die auf der Rückseite eindeutig das Symbol der Burg Neuschwanstein trägt. Doch nicht nur das ist zu sehen, sondern auch das Münzzeichen D, das für das bayerische Hauptmünzamt in München steht. Was der Anbieter dafür verlangt? Über 1.000 Euro!

Dass sich zu diesem Preis ein Bieter findet, ist wohl kaum zu erwarten. Das liegt nicht nur daran, dass die Münze Schrammen aufweist, sondern auch an der Tatsache, dass sie keine erkennbaren Fehlprägungen hat.

Es lohnt sich also, den eigenen Geldbeutel zu durchforsten – wer weiß, vielleicht hat meiner eine echte Rarität im gefüllten Münzfach.