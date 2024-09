1-Euro-Münze Zypern 2008: Das ist sie wert

Münzen mit besonderen Motiven sind bei Sammlern oft beliebt. Einige der Münzen gibt es nur wenige Male und werden deshalb für viel Geld gehandelt. Eine der seltensten 2-Euro-Münzen war lange die Monaco-2-Euro-Münze 2007 Gracia Patrizia. Entsprechend hoch waren die Preise, die Sammler für die Münze zahlten. Das ist aber nicht die einzige Gedenkmünze, die ungeahnte Preise erzielte. Als mindestens genauso wertvoll gilt die 2-Euro-Münze zum 800. Jahrestags des Baus des ersten Schlosses auf dem Felsen Monaco aus 2015. Aber ist die 1-Euro-Münze Zyperns aus 2008 genauso viel wert?

Beim Wert von Münzen gilt häufig die Faustregel: je seltener, umso höher der Preis. Die 2-Euro-Münze aus Monaco wurde nur knapp 20.000 Mal geprägt. Bei der Gedenkmünze zum Bau des ersten Schlosses ist die Auflage sogar noch geringer. Nur knapp 10.000 Stück gibt es von ihr. Bei der 1-Euro-Münze aus Zypern sehen die Zahlen nochmal etwas anders aus. Sie laufen Millionenfach in Prägestätten über die Bänder. Einen Blick sind sie allerdings trotzdem wert.

1-Euro-Münze Zyperns: Das steckt dahinter

Euro-Münzen werden von den 19 EU-Ländern und dem Vatikan, San Marino, Andorra und Monaco herausgegeben. Dabei können die verschiedenen Länder ein eigenes Motiv auf der Rückseite der Umlaufmünze wählen. Diese Motive repräsentieren oft nationale Themen. Auf der 1-Euro-Kursmünze aus Deutschland sieht man zum Beispiel den Bundesadler. Auf dem finnischen 1-Euro-Stück hingegen sind Singschwäne zu sehen. Durch die verschiedenen Motive liegt der Gedanke nahe, die 1-Euro-Münzen Gedenkmünzen sind. Es handelt sich allerdings um Umlaufmünzen, die als normales Zahlungsmittel millionenfach geprägt wurden.

Gedenkmünzen sollen an Jubiläen, Todestage und nationale Themen erinnern und diese Daten würdigen. Diese Münzen dürften laut Bundesverwaltungsamt ein- bis zweimal im Jahr geprägt werden. Obwohl das Motiv auf Gedenkmünzen ein anderes ist, als das normaler Euro-Münzen, werden auch sie in millionenfacher Auflage in den Prägestätten hergestellt und als Kursmünzen in Umlauf gebracht. Deshalb sind sie nur selten für Sammler von Bedeutung. Gedenkmünzen sind außerdem ausschließlich 2-Euro-Münzen. Die 1-Euro-Münze aus Zypern ist also keine Gedenkmünze, sondern eine herkömmliche Euromünze, die in Zypern geprägt wird. Die Geschichte hinter dem Motiv ist allerdings interessant.

Das sind die Motive der Münzen aus Zypern

2008 trat Zypern der Eurozone bei. Zur Einführung des Euros ließ Zypern mehrere Münzen mit Motiven prägen, die Themen des Landes darstellen. Im Umlauf sind vom 1-Cent-Stück bis zur 2-Euro-Münze alle gängigen Münzen. Die Motive, die darauf zu sehen sind, unterscheiden sich allerdings. Auf den 1- bis 5-Cent-Münzen sieht man das in Zypern einheimische Mufflon. Die Wildschafe waren auch schon vor dem Beitritt Zyperns in den Euroraum auf der ehemaligen Währung, dem Zypern Pfund, zu sehen.

Für die 10- bis 50-Cent-Stücke wechselt dann das Motiv. Auf ihnen ist das Schiff von Kyrenia zu sehen. Das Schiff aus dem 4. Jahrhundert vor Christus sank vor der Küste Zyperns. Nachdem das Wrack 1965 zufällig von einem Taucher entdeckt wurde, wird es in der Burg der Kyrenia ausgestellt. Die Ursprünge des Motivs auf der 1-Euro-Münze Zyperns aus 2008 gehen noch tiefer in die Geschichte.

Auf den 1 bis 5 Cent Münzen Zypern sieht man das Mufflon. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf den 10 bis 50 Cent Münzen Zyperns sieht man das Schiff von Kyrenia. Foto: IMAGO/Panthermedia

Das Rätsel des Idols von Pomos

Auf der 1-Euro- und der 2-Euro-Umlaufmünze aus Zypern ist das Idol von Pomos zu sehen. Das Alter der Figur wird auf über 5.000 Jahre geschätzt. Entsprechend groß sind die Mythen um sie. Die Figur ist aus Manghan-Eisen-Silikat und zeigt eine Frau. Wo die Figur gefertigt wurde, ist nicht klar. Einige Experten nehmen an, dass das Material aus den Tälern des Kouris und des Karyotis stammte. Gefunden wurde sie in Pomos. Damit ist sie nicht die einzige Figur, die an dem Ort gefunden wurden. Über die Jahre hinweg gab es immer wieder ähnliche Funde in Pomos, die es nirgends sonst auf der Welt gab. Die Figur, die auch auf der 1-Euro-Münze Zyperns zu sehen ist, gilt deshalb als Zeugnis der Kultur Zyperns.

Auf der 1 und 2 Euro Münze Zyperns ist das Idol von Pomos zu sehen. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Eine Nachbildung des Idols von Pomos ist als Eingangsschild in den Ort Pomos zu sehen. Foto: IMAGO/Panthermedia

Es wird angenommen, dass das Idol von Pomos ein Fruchtbarkeitssymbol war. Es zeigt eine Frau mit angewinkelten Beinen und ausgebreiteten Armen. Um ihren Hals trägt die Figur ihr Ebenbild. Einzig auf Zypern wurde eine solche Figur gefunden. Deshalb entschied man sich 2008, sie zum Motiv der Euro-Münzen zu machen. Das originale Idol von Pomos ist heute im Cyrus Museum in Zyperns Hauptstadt Nikosia zu sehen. Die Umlaufmünzen allerdings wurden in millionenfacher Auflage geprägt. Deshalb ist die 1-Euro-Münze aus Zypern von 2008 nicht selten. Obwohl die Geschichte hinter dem Motiv der 1-Euro-Münze Zyperns aus 2008 begeistert, ist sie durch ihre Häufigkeit bei Sammlern nicht sehr hoch im Kurs.

Die Pomos-Münze bei Sammlern

Im Internet finden sich schnell Angebote der 1-Euro-Münze Zyperns aus 2008 in Höhe mehrerer hundert Euro. Von diesen Angeboten sollte man sich allerdings nicht zu schnell locken lassen. Auf seriösen Seiten sieht man schnell, dass der Preis für eine 1-Euro-Münze aus Zypern nicht über 2 Euro steigt. Bei der 2 Euro Pomos-Münze ist es immerhin etwas mehr. Sie wird auf einigen Seiten für bis zu 6 Euro gehandelt. Ein Schatz steckt zwar nicht hinter den Münzen aus Zypern. Die Geschichte der Motive hingegen sind einen zweiten Blick wert.

Die 1-Euro-Münze aus Zypern von 2008 ist leider nicht selten. Der Verkauf der Münze an Sammler ist deshalb nur selten lukrativ. Bei der 2-Euro-Münze aus Luxemburg mit einer Fehlprägung sieht das mit etwas Glück aber ganz anders aus.