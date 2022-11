ZDF lässt Rentner alt aussehen: „Die müssen weniger Spaß haben“

„So und jetzt mal eher eine bedrückende Nachricht. Neueste Berechnungen sagen, bis 2035 gehen uns weitere sieben Millionen Arbeitskräfte verloren, weil sie in Rente gehen.“ Ja, es sind harte, aber leider wahre Worte, die ZDF-„Heute Show“-Anchorman Oliver Welke am Freitagabend in der aktuellen Ausgabe der Satiresendung fand.

Leider natürlich nicht auf die Rentner selbst bezogen, die haben sich ihren Ruhestand hart erarbeitet und verdienen die Zeit. Schwierig wird es nun jedoch für die jungen Arbeitnehmer, die jetzt erst beginnen, zu arbeiten. Sie werden wohl bis ins hohe Alter werktätig sein müssen, wie Oliver Welke in der ZDF-„Heute Show“ weiter erklärt.

ZDF-Moderator holt die Rentner ins Programm

Doch was tun? Ein Problem sei, dass viele Rentner derzeit die Möglichkeit ergriffen haben, bereits im Alter von 63 Jahren in Rente zu gehen. „Und dann boomt auch noch die Rente mit 63 gerade wie Hulle. Allein im letzten Jahr sind 269.000 Deutsche damit abschlagsfrei in Rente gegangen. Das waren 26,3 Prozent aller Neu-Rentner. Aber was machen wir jetzt? Was kann man tun? Laut einer aktuellen Umfrage wollen nur 10,7 Prozent der Menschen bis 67 oder länger arbeiten“, erklärt Welke das Dilemma.

Arbeitsplätze attraktiver zu machen, qualifizierte Zuwanderung oder besser Arbeitsbedingungen für Frauen wären eine Option, so der Moderator. Oder aber: „Wir machen das Rentnerleben so unattraktiv, dass alle freiwillig länger arbeiten. Vorschlag: Menschen über 60 dürfen nicht mehr an Kreuzfahrten teilnehmen, keine Wohnmobile mehr kaufen, und noch wichtiger: keine E-Bikes. Stattdessen fahren sie nur noch alte Hollandräder mit ausgeleierter Gang-Schaltung. Ohne Helm. Ganz wichtig für die Rentenkasse“, witzelt Welke.

Mehr Nachrichten:

Doch es geht noch weiter: Bunte-Leggings-Verbot für Seniorinnen und Unisex-Jacken für alle. „Die müssen weniger Spaß haben in der Rente“, so Welkes Fazit. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Aber es handelt sich ja auch nur um Satire.