ZDF baut Nachmittagsprogramm um: Traurige Nachricht für „Bares für Rares“

Diese Sendung ist einfach Kult. Seit fast zehn Jahren schon zeigt das ZDF seine Trödelshow „Bares für Rares“. In all den Jahren haben Moderator Horst Lichter sowie seine Händler und Experten Hunderte von Raritäten und Kuriositäten betrachten dürfen. Am Donnerstag (19. Januar 2023) jedoch werden keine neuen Exponate dazu kommen.

Der Grund: Das ZDF hat sich entschieden, statt „Bares für Rares“ den 7,5 Kilometer-Sprint der Frauen im Biathlon zu zeigen. Die Übertragung aus Antholz in Italien startet bereits um 14.15 Uhr und geht bis 16 Uhr. Sie fällt damit also genau in die Zeit, in der normalerweise Julian Schmitz-Avila, Susanne Steiger und Co. um die wertvollsten Raritäten feilschen.

ZDF zeigt Wintersport statt „Bares für Rares“

Das gleiche Spiel auch am Freitag (20. Januar 2023). Auch zum Ende der Arbeitswoche dominieren die Wintersportler den ZDF-Nachmittag. Wie schon am Vortag startet das Zweite Deutsche Fernsehen um 14.15 Uhr mit der Biathlon-Übertragung aus Antholz. Dieses Mal sind jedoch nicht die Frauen dran, sondern die Männer. Auf zehn Kilometern geht es dann um wichtige Punkte für den Gesamt-Weltcup.

Und auch der Samstag (21. Januar 2023) steht ganz im Zeichen des Sports. Von 9.40 bis 17 Uhr zeigt der Sender Wintersport. Darunter beispielsweise das Eishockey-Spiel Mannheim gegen München, den alpinen Ski-Weltcup der Frauen aus Cortina d’Ampezzo oder das Skispringen der Männer aus Sapporo in Japan.

Mehr Nachrichten:

Abends geht es dann übrigens sportlich weiter. Ab 20.15 Uhr überträgt das ZDF das zweite Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande, bevor um 22.15 Uhr Jochen Breyer im ZDF-Sportstudio unter anderem den Bundesliga-Spieltag Revue passieren lässt. Auf „Bares für Rares“ dürfen sich die Fans von Horst Lichter und Co. dann ab dem kommenden Montag wieder freuen.