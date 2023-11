„Traumschiff“-Star verstorben – Trauer um Schauspielerin Heidelinde Weis

Trauer um die Schauspielerin Heidelinde Weis. Der TV-Serienstar erlag am Freitag (24. November 2023) im Alter von 83 Jahren in ihrer Heimatstadt Villach einem Herzversagen. Vielen Zuschauern ist die Österreicherin vor allem in ihren zahlreichen Gastrollen auf dem ZDF-Traumschiff aus den 80-Jahren ein Begriff.

Auch in vielen anderen beliebten TV-Produktionen trat sie auf, zum Beispiel in Krimiserien wie „Derrick“, „Ein Fall für Zwei“ und „Der Alte“. In der ersten Staffel des Straßenfegers „Schwarzwaldklinik“ spielte sie die Anästhesistin Dr. Elena Bach.

TV-Star Heidelinde Weis – ihre Liebe galt dem Theater

In den 90-er Jahren machte sich Heidelinde Weis, die am 17. September 1940 in Villach in der Nähe des Wörthersees geboren wurde, im Fernsehen rar. Ihre große Leidenschaft galt dem Theater. Ihre Schauspiel-Ausbildung hatte sie am renommierten „Max-Reinhardt-Seminar“ in Wien absolviert, im Wiener Theater an der Josefstadt begann 1959 ihre Karriere. Später wechselte sie nach Berlin und stand auch in Hamburg und Düsseldorf auf der Bühne.

Heideline Weis überstand mehrere Krebs-Erkrankungen

In den vergangen Jahren hatte Heideline Weis sehr offen über ihre verschiedenen Krebserkrankungen und ihre Wege aus der Krise gesprochen. In einem Interview hatte sie betont: „Ich mache keine Pläne mehr. Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich. Oder morgen. Ich habe gelernt, wie kostbar die Zeit ist. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert“

Erst im vergangenen Jahr erschien ihre Autobiographie „Das Beste kommt noch“. Theaterfreunde und TV-Fans werden den beliebten TV-Star sehr vermissen.

Noch heute ist das ZDF-Traumschiff unterwegs. Am 26. November 2023 ist es mit Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silberweisen, auf dem Weg nach Namibia.