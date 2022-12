Am Dienstagmorgen (13. Dezember) sorgt das ZDF für einige Fragezeichen bei seinen Zuschauern. Eigentlich hätte seit 5.30 Uhr das „ZDF-Morgenmagazin“ ausgestrahlt werden sollen, doch stattdessen zeigt der Sender ein ganz anderes Format.

Lediglich ein Banner, den das ZDF nun durchs Bild laufen lässt, gibt einen Hinweis darauf, was sich gerade im Gebäude der Sendeanstalt abspielt. Kurz darauf meldet sich auch „moma“-Moderatorin Dunja Hayali zu Wort.

Streik im ZDF: „Moma“-Sendung muss ausfallen

Was ein Morgen! Da will man wie gewohnt ins ZDF-Frühstücksmagazin einschalten und guckt plötzlich in die Röhre. Denn statt der Moderatoren des „Morgenmagazins“ bekommt das Publikum am Dienstagmorgen die Dokumentation „Balkan-Style – Durch Europas wilden Südosten“ zu sehen.

Bei Twitter gibt das ZDF bekannt, dass die geplante Sendung kurzfristig ausfallen muss. Der Grund dafür sei ein Streik. „Unser ‚morgenmagazin‘ wird aktuell bestreikt und muss entfallen“, heißt es in dem Tweet. Weitere Details nennt der Sender nicht.

Mediengewerkschaft macht ZDF Druck: „Wie bei den ARD-Anstalten“

Unterdessen gibt die Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden beim ZDF (VRFF-ZDF) auf ihrer Website bekannt, dass der Streik in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Journalistenverband und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert worden ist.

„Wie bei den ARD-Anstalten zuletzt bewegt sich auch in den Gehaltstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und verdi in den Warnstreik“, heißt es. Die Gewerkschaft kündigt an, dass der Streik, der um 3 Uhr morgens begonnen hat, noch bis 10.30 Uhr andauern wird.

ZDF-Star Dunja Hayali zuversichtlich: „Sehen uns morgen wieder“

Für Dunja Hayali ist es also ein verhältnismäßig entspannter Dienstagmorgen. Bei Twitter kommentiert sie den Beitrag ihres Arbeitgebers mit den Worten: „Das ‚moma‘ fällt heute aus – Warnstreik! Wir sehen uns morgen wieder.“ Während die Moderatorin die Sache entspannt sieht, dürfte es bei den Verantwortlichen des ZDF deutlich hitziger zugehen.

Bei einem Warnstreik handelt es sich um eine befristete Arbeitsniederlegung der Arbeitnehmer. Oftmals dauert diese einige Stunden an. Damit wollen die Arbeitnehmer auf aktuell laufende Tarifverhandlungen aufmerksam machen. In Deutschland gilt der Streik als ein Grundrecht zur Durchsetzung tariflicher Forderungen.

Weitere News:

ZDF-Zuschauer platzt Kragen: „Haben ein Recht auf Infos“

Die treuen „moma“-Zuschauer sehen den Ausfall der Sendung deutlich ernster als Dunja Hayali. Bei Twitter machen sie dem ZDF nun schwere Vorwürfe. „Das ‚MoMa‘ entfällt und bringt zwei Erkenntnisse: 1. Die Informationspolitik von ARD und ZDF hat Luft nach oben. 2. Das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘ ist keine Alternative“, heißt es von einem aufgebrachten Nutzer.

Den größten Zorn zieht die Sendeanstalt deshalb auf sich, da sie die Umstände des Streiks nicht konkret an das Fernsehpublikum kommuniziert hat. Warum die Mitarbeiter streiken und welche Auswirkungen das auf den Programmplan hat, erfahren die Zuschauer nicht. „Ein paar mehr Infos zu den Gründen wären schon korrekt! Schließlich sind die Bürger Beitragszahler und haben ein Recht auf Infos“, ärgert sich einer von ihnen.