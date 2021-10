ZDF: Mega-Produktion beendet – erste Bilder sind überwältigend

Es war eines der erfolgreichsten Bücher der letzten Jahre. Mit „Der Schwarm“ gelang dem Kölner Schriftsteller Frank Schätzing 2004 ein Welterfolg. Nun wurde der Science-Fiction-Thriller um eine maritime Lebensform, die die Menschheit bedroht, vom ZDF verfilmt.

Es war eine Megaproduktion. Neben dem ZDF arbeiteten noch diverse internationale Firmen an der Fertigstellung des Filmes zum 1008-Seiten-Werk „Der Schwarm“. Nun hat das ZDF die ersten Bilder vom Set veröffentlicht. Sie versprechen so einiges.

ZDF verfilmt den Schätzing-Bestseller „Der Schwarm“

Wir sehen riesige Wellen, Boote, die auf offenem Wasser treiben. Dazu die Schauspieler rund um „Game of Thrones“-Star Rosabell Laurenti Sellers (spielt die Rolle der Alicia Delaware), „4 Blocks“-Darsteller Oliver Masucci (spielt Alban) und Komiker Klaas Heufer-Umlauf (spielt den Roscovitz).

--------------

Das ist Frank Schätzing:

Frank Schätzing wurde am 28. Mai 1957 in Köln geboren

Seit Beginn der 1990er Jahre ist er als Schriftsteller tätig

2004 erschien sein bislang erfolgreichstes Werk „Der Schwarm“

2014 trat Schätzing im „Tatort – Borowski und das Meer“ in einer Nebenrolle auf

Bislang schrieb Frank Schätzing elf Bücher

--------------------

Das ZDF veröffentlichte erste Bilder vom Dreh zu „Der Schwarm“. Foto: ZDF und Fabio Lovino

Die Arbeiten an dem Großprojekt sind mittlerweile schon recht weit. „Drehstart für das internationale Großprojekt war im Mai 2021. Die Außenmotive wurden im italienischen Lazio, Venetien und Apulien gedreht. Nach Abschluss der Hauptdreharbeiten in den Tiburtina-Studios in Rom fanden noch bis Ende September Aufnahmen im größten Wasserstudio Europas in Brüssel statt“, heißt es vom ZDF.

ZDF zeigt „Der Schwarm“ in acht Teilen

„Der Schwarm“ wird in acht Teilen ausgestrahlt. Wann wir die Serie im ZDF sehen können, verriet der Sender bislang nicht.

------------------------------------------

Mehr zum ZDF:

„Bares für Rares“: Fabian Kahl kauft Ring – dann folgt das böse Erwachen

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wird deutlich: „Widerliches 'Problem'“

------------------------------------------

In der ZDF-Show „Da kommst du nie drauf“ tauchte plötzlich eine Frage zum „Zoom Gelsenkirchen“ auf. Sie brachte die Stars mächtig ins Schwitzen.