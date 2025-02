ZDF: Nach dem letzten „Stubbe“-Krimi erreicht den Sender die Nachricht

Ein letztes Mal hieß es am Samstagabend (22. Februar) im ZDF: „Stubbe ermittelt!“ Nach drei Jahrzehnten verabschiedet sich Wolfgang Stumph von seiner Paraderolle als pensionierter Ermittler Wilfried Stubbe. Doch bevor endgültig der Vorhang fiel, stand Familie Stubbe noch einmal vor einem Fall, der es in sich hatte: Der Ex-Freund von Tochter Christiane geriet unter Mordverdacht, während Lebensgefährtin Marlene in einen Polizeiskandal verwickelt wurde.

Die Spannung war groß – aber wie kam der letzte Stubbe-Fall beim Publikum an?

ZDF: Nach letztem „Stubbe“-Fall herrscht Gewissheit

Seit 1995 fesselt „Stubbe – Von Fall zu Fall“ Millionen Krimifans und erreichte oft „Tatort“-Niveau. Und auch das Finale beweist einmal mehr: Stubbe ist Kult! Ganze 6,60 Millionen Zuschauer schalteten ein, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Die Werte machten den letzten Einsatz des Kult-Ermittlers zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Der Marktanteil lag bei satten 26,9 Prozent – ein Abschied mit Pauken und Trompeten!

Zum Vergleich: Die Konkurrenz hatte gegen diesen Quoten-Giganten wenig auszurichten.

ZDF setzt sich gegen Konkurrenz durch

Die ARD kam mit der Wiederholung von „Guglhupfgeschwader“ auf 2,98 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil. Ein solider Wert, doch kein Vergleich zu Stubbes Finale. Überraschend stark war die ARD-Krimikomödie jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort holte der Spielfilm beachtliche 14,0 Prozent Marktanteil und ließ Stubbe (8,0 Prozent) in dieser Zielgruppe hinter sich.

Dennoch kann das ZDF mit den Zahlen zufrieden sein, denn bei den Gesamtzuschauern war an diesem Abend kein Vorbeikommen an Wolfgang Stumph. Auch zur späteren Stunde sammelte der Öffentlich-rechtliche weiterhin Einschaltquoten.

Nach dem Krimi-Abschied blieb das ZDF weiter in der Erfolgsspur. Direkt im Anschluss hielten „Der Staatsanwalt“ noch 4,21 Millionen Menschen bei der Stange, bevor das „heute-journal“ mit 2,71 Millionen Zuschauern ebenfalls starke Werte einfuhr.