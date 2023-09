ZDF zeigt „Lass dich überwachen“ – nach wenigen Minuten macht sich Panik breit

Am Mittwochabend (20. September) zeigt Moderator Jan Böhmermann eine neue Ausgabe seines Formats „Lass dich überwachen“ zur besten Sendezeit im ZDF. Dabei geht es in der gesamten Sendung einzig und allein um das Studio-Publikum. Denn das hat Böhmermann und sein Team einmal genauer unter die Lupe genommen.

Um Punkt 20.15 Uhr begrüßt Jan Böhmermann das Publikum zu „Lass dich überwachen“. Bis dato wissen die Zuschauer noch nicht, was sie an diesem Abend erwartet. Als der Moderator das Geheimnis nach kurzer Zeit lüftet, macht sich im Studio sofort Panik breit. Damit hätte wohl keiner gerechnet.

ZDF: Darum geht es bei „Lass dich überwachen“

An diesem Abend werden die Studio-Gäste zum Star der Show. Noch bevor sie sich auf den Weg gemacht haben, wusste Böhmermann und sein Redaktionsteam so gut wie alles über sie. Zumindest das, was sie im Internet von sich preisgegeben haben. Auf der Suche nach den Fußabdrücken im Netz stößt das Team dabei auf die peinlichsten und zugleich unterhaltsamsten Dinge.

Der Haken: Das Publikum weiß davon nichts. Erst als Jan Böhmermann sie aufklärt, wird den Zuschauern langsam klar, was ihnen blüht. „Heute erfahren alle, was ihr so im Netz treibt. Welche Fotos ihr freiwillig postet, welche persönlichen Daten leicht zu finden sind, und welche Spuren ihr absichtlich oder unabsichtlich hinterlasst“, erklärt der Moderator. Nach dieser Aussage macht sich bei dem ein oder anderen Panik breit.

ZDF-Publikum rutscht Herz in die Hose

Nach der Ansage rutscht manch einem Zuschauer augenscheinlich das Herz in die Hose. Während manche sich die Hände vors Gesicht halten, gucken sich andere Hilfe suchend im Studio um. Genau die Reaktion, die sich Böhmermann wohl gewünscht hat: „Schauen Sie mal in diese fröhlichen Gesichter“, scherzt Jan Böhmermann. „Sie sehen Panik. Ich sehe Vorfreude. Panische Vorfreude.“

„Es macht Spaß, die Leute zu sehen, wie sie sich freuen oder erschrecken, wie man ihnen ansieht, dass sie hoffen, dass keiner diese peinlichen Posts entdeckt, die sie vor sieben Jahren in irgendeinem obskuren sozialen Netzwerk abgelassen haben“, erklärt Böhmermann in einem Interview.

Die Wiederholung der Sendung kannst du in der Mediathek streamen.