„Frühling“: Trauriger Abschied – „Geheule ging über 10 Stunden“

Herzschmerz im ZDF! Die beliebte Serie „Frühling“ sorgt Sonntagabend (2. Februar) für emotionale Momente. Der heimliche Star, Filmhund Lumpi, verabschiedet sich von der Bildfläche – und das nicht nur im Drehbuch. Die Episode „Die Mutter, die es nie gab“ hat es in sich.

Nicht nur die Charaktere trauern, sondern auch die Schauspielerin Catalina Navarro Kirner (45). Ihr treuer Begleiter Lumpi, in Wirklichkeit der Hund Tullio, ist im März 2024 verstorben. „Und wie ich vorhin aufgewacht bin, da ist er einfach so tot in seinem Bett gelegen“, erzählt Heidrun Niedermayer, Kirners Rolle, ihrer Kundin. Die Tränen sind echt, denn der Verlust ihres Hundes trifft die Schauspielerin hart.

„Frühling“: Tragischer Abschied rührt zu Tränen

Lumpi war nicht nur ein treuer Begleiter, sondern auch ein echter Filmstar. 18 Jahre lang lebte der ehemalige Straßenhund an der Seite von Navarro Kirner und stieg in seiner dritten Lebenshälfte zum beliebten TV-Hund auf. „Er war mein großes Glück, ein Hund 1. Qualität“, schreibt die Schauspielerin auf Instagram. Seine Rolle in „Frühling“ meisterte er mit Bravour und wurde zum Publikumsliebling.

++ Auch spannend: Vertrauensfrage: Was macht denn „Frühlings“-Star Simone Thomalla im Bundestag? ++

Navarro Kirner gibt im Gespräch mit „Bunte“ preis, dass der Abschiedsdreh besonders schwer war. „Klar, da waren die Schleusen schneller offen, als sonst. Die Sache ist: Man sieht da ja jetzt nur Bruchstücke, aber in Wahrheit ging das Geheule über 10 Stunden, da musst Du wirklich Dein Handwerk beherrschen und ich bin froh, dass ich es geschafft habe …“, erzählt sie. Kein Wunder, dass die Emotionen hochkochten – der Verlust war real und schmerzlich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit dem Tod von Tullio denkt die Schauspielerin über einen neuen Vierbeiner nach. Ob der zukünftige Hund auch vor der Kamera stehen wird? Das liegt in den Händen der Drehbuchautorin und Produzentin Natalie Scharf. „Eine Wahnsinns-Frau, da red‘ ich ihr nicht rein“, so Navarro Kirner weiter.

Mit Ruth Wohlschlegel verabschiedet sich ein weiteres bekanntes Gesicht aus der Serie. Ihre Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern und wird bald ihren ersten großen Auftritt haben.