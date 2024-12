ZDF stampft Angebot ein: Fans auf 180 – „Finde ich unmöglich“

Das ZDF hat eine Entscheidung getroffen, die bei vielen für Entsetzen sorgt. Ein Angebot, das sich großer Beliebtheit erfreute, wird eingestellt. Die Reaktionen darauf sprechen Bände.

Fans sind fassungslos und teils richtig wütend, dass ausgerechnet an dieser Stelle der Rotstift angesetzt wird.

ZDF: Damit macht der Sender Schluss

„Ab heute wird es keine Posts mehr bei ZDFroyal geben!“ Mit diesen Worten ließen die Verantwortlichen des ZDF-Instagram-Kanals zu den Königshäusern die Community am Dienstag (10. Dezember) wissen, dass sie sich künftig anderswo über die neuesten Ereignisse in der Welt des Adels informieren müssen.

Und das sorgt für große Enttäuschung und eine ganz große Frage: Warum stampft das ZDF den Instagram-Kanal ein? In den Kommentaren klärt der Sender auf: „Wir stellen uns neu auf und konzentrieren uns auf unsere größeren Kanäle. Leider müssen wir uns deshalb hier auf Instagram verabschieden.“

Diese royalen Angebote des ZDF können die Fans künftig nutzen

Eine Begründung, die einige überhaupt nicht nachvollziehen können. „Das finde ich unmöglich! Hätte man eine andere Lösung für finden können. Ich werde die Kleiderabstimmung hier vermissen usw.“, schreibt ein verärgerter User und ein anderer fragt sich: „Warum fallen bei Neustrukturierungen eigentlich immer die guten Sachen weg?“

Der Account, mit über 36.000 Followern, kam bei den Royals-Fans gut an. In den Kommentaren bedanken sich zahlreiche Follower für die Beiträge und Einblicke in die Welt der Adeligen. Besonders gefallen haben ihnen offenbar die Abstimmungen zu den Outfits der Woche, die es jeden Sonntag bei ZDFroyal auf Instagram gab.

Von nun an müssen sie darauf verzichten und auf andere Angebote ausweichen. Der Sender verweist dazu auf ZDFheute bei Instagram, „Hallo Deutschland“ um 17.10 Uhr im Fernsehen und royale Dokus in der Mediathek. Doch, ob all das ZDFroyal bei Instagram ersetzen kann, das bleibt abzuwarten.