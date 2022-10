WWE in Dortmund: Eko Fresh dabei – mit ganz besonderer Begleitung

Es ist die Sportart mit dem wohl größten Unterhaltungsfaktor: Wrestling. Besonders in den USA, Japan und Mexiko sind die Schaukämpfe, bei denen der Sieger meist schon im Vorhinein feststeht, populär. Doch auch in Deutschland hat Wrestling etliche Fans. Verständlich also, dass bei dem Event der größten Wrestling-Organisation „WWE“ (World Wrestling Entertainment Inc.) in Dortmund tausende Zuschauer dabei sein wollen.

Einer, der am ersten November in Dortmund auf jeden Fall in der Westfalenhalle dabei sein wird, ist Rapstar Eko Fresh. Der Mann, der mit Songs wie „Ich bin jung und brauche das Geld“ oder „Immer noch der Gleiche“ zum Superstar wurde, ist nämlich ein riesiger WWE-Fan, wie er im Interview mit dieser Redaktion verrät.

Eko, du bist als riesiger Wrestling-Fan bekannt. Was fasziniert dich daran?

Wrestling ist einfach eine Real Life Seifenoper für Jungs. Es bereitet mir bereits Freude seit meiner Kindheit und heute kann ich diese Freude mit meinem Sohn teilen.

Siehst du Wrestling als Show oder als Sport?

Ich sehe Wrestling als Sport mit Showeinflüssen. Es ist besonders live ein einzigartiges Erlebnis. Wenn man sich einmal darauf einlässt, lässt es einen nicht mehr los.

WWE in Dortmund: Eko Fresh ist dabei

Was entgegnest du Wrestling-Kritikern?

Wrestling-Kritiker kann ich nicht so recht ernst nehmen, wie kann man gegen Spaß sein? Wenigstens machen sich Wrestler und die Promotion darüber Gedanken, wie ein Fan, wie ich beispielsweise, unterhalten werden kann. Bei vielen anderen Sportarten geht es doch den Sportlern darum, wie sie durch den Weg des geringsten Widerstandes an die höchst mögliche Summe für sich kommen.

WWE Live in Dortmund:

Am ersten November 2022 gastieren die Stars der WWE in der Dortmunder Westfalenhalle

Dabei sind unter anderem Stars wie Gunther oder Liv Morgan

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen

Bist du auch in Dortmund dabei?

Ich bin in Dortmund dabei und dieses ist das erste Mal, dass ich mit meinem Sohn dort sein werde. Es freut mich ungemein. Ich bin schon mein ganzes Leben WWE-Fan und möchte meine Leidenschaft an den Kleinen weitergeben.

Du standst schon einmal im Ring. Wann sehen wir dich das nächste Mal im Kampf?

Wann immer die WWE daran denkt mich auf eine Weise einzusetzen, werde ich es mir anhören. Ob es noch für In-Ring-Action reicht, weiß ich nicht. Aber einen Manager-Job oder einen kleinen Eingriff ins Geschehen bekomme ich noch hin – glaube ich zumindest.