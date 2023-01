Wolfgang Draeger ist tot: Sohn meldet sich mit rührenden Worten

Der deutsche Synchronsprecher und Schauspieler Wolfgang Draeger ist tot. Der gebürtige Berliner ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie seine Kinder am Dienstagabend (24. Januar) via Instagram bekanntgeben. Mit emotionalen Worten verabschieden sie sich von ihrem berühmten Vater.

Deutschlandweit trauern seine Fans um den verstorbenen Synchronsprecher Wolfgang Draeger. Laut Angaben seiner Familie ist der 95-Jährige bereits am Montag (23. Januar) verstorben. Seine Rollen bleiben unvergessen.

Wolfgang Draeger ist tot – emotionaler Abschied seiner Kinder

Auf Instagram teilen die Kinder des verstorbenen Synchronsprechers emotionale Abschiedsworte. Alexander Draeger, der meist Sascha genannt wird, postet dazu noch ein Bild seines Vaters und schreibt dazu: „Hast du da vor 10 Tagen schon geguckt, wo du deine geliebte Marianne wieder triffst? Ruhe in Frieden, Papa! Danke für alles, was ich von dir habe. Du wirst mir fehlen.“

Und auch seine Tochter Kerstin gedenkt ihrem Vater mit einem Familienfoto: „Lieber Papa, jetzt waren wir gerade zu Deinem 95. Geburtstag hoch in deinen geliebten Bergen. Und jetzt wolltest Du einfach noch höher hinaus. Grüß mir im Himmel Mama und Stefan. Ich hab Dich lieb. „

Wolfgang Draeger ist tot – daher kennen ihn tausende Menschen

Der Synchronsprecher wurde unter anderem durch seine Synchronsprecherrolle des Kommissar Reynolds in der Hörbuchreihe „Die drei ???“ deutschlandweit bekannt. Und auch bei „TKKG“ ist er die Stimme des Kommissar Glockner. Doch auch aus der „Sesamstraße“ kennen ihn einige: Dort verkörperte er den gelben Vogel Bibo.

Wolfgang Draeger schaffte es aber auch über die Landesgrenzen hinaus Rollen zu ergattern. Hollywood-Luft schnupperte er als deutsche Stamm-Stimme von Woody Allen. Jetzt verabschieden sich seine Fans von ihm: „Wolfgang Draeger hat unzähligen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsen so viel Stärke, Wärme, Nähe und Zuversicht mit seiner wunderbaren Stimme vermittelt. Er ist einer der hellsten Sterne am Hörspiel-Himmel. Ruhe in Frieden“, schreibt ein Instagram-Nutzer.

Ein anderer kommentiert: „Herzliches Beileid. Und danke für alles. Wie viele glückliche Menschen bin auch ich irgendwie mit ihm aufgewachsen! Er hat unglaublich viel gegeben. Und meine Kindheit um einiges glücklicher gemacht. Und das geht sicher unfassbar vielen ebenso.“