Bittere Klatsche für „Winnetou“ – Kinos wollen Film nicht zeigen

Es hätte das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle „Winnetou“-Fans sein können – doch jetzt gibt es stattdessen traurige Nachrichten.

Für viele Karl-May-Fans gehören die Klassiker aus den 60er Jahren zum festen Feiertagsprogramm: Egal ob im Stream, auf DVD/Blu-Ray oder im TV-Programm bei ARD, ZDF oder Kabel Eins – die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand prägten eine ganze Generation und erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit.

Jetzt stand der edle Apachen-Häuptling kurz vor einem Kino-Comeback – doch der Filmverleih musste eine bittere Klatsche einstecken.

„Winnetou 1“ wird 60 Jahre alt

Nach dem gigantischen Erfolg von „Der Schatz im Silbersee“ (1962) fand am 11. Dezember 1963 die Uraufführung von „Winnetou – 1. Teil“ im Mathäser-Filmpalast in München statt – und auch dieser Film wurde zum Kassenschlager! Rund drei Millionen Zuschauer strömten in den darauffolgenden Monaten ins Kino, um die Abenteuer von Winnetou (Pierre Brice) und seinem Blutsbruder Old Shatterhand (Lex Barker) auf der Kinoleinwand zu bestaunen.

Nun schreiben wir den Dezember 2023 – und die Premiere des ersten Winnetou-Films jährt sich zum 60. Mal. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Doch der Kult-Status der Filme ist auch sechs Jahrzehnte später noch immer ungebrochen. Deswegen hatten sich die aktuellen Rechteinhaber auch etwas ganz Besonderes zum Geburtstag überlegt.

Inhalt von YouTube anzeigen

„Tobis“ und „Leonine“ haben sich das alte Filmmaterial nochmal vorgenommen und aufwendig restauriert – sodass „Winnetou – 1. Teil“ nun als gestochen scharfe 4K-Version in einer limitierten Sammleredition erhältlich ist. Selbst die Karl-May-Fans, die sich die Klassiker bereits auf Bluray gekauft haben, dürften bei der erneuten Überarbeitung große Augen machen.

Doch beim Heimkino sollte es nicht bleiben. Die 4K-Fassung von „Winnetou 1“ sollte auch über die große Kino-Leinwand flimmern. Dabei kassierte der Verleih allerdings eine bittere Klatsche.

Kein Kino will „Winnetou 1“ zeigen

Der Berliner Filmverleih „Croco“, der die Rechte an der Kinoauswertung von „Winnetou 1“ besitzt, wollte den Film am 14. Dezember für eine einmalige Sondervorführung zurück ins Kino bringen. Dafür bot man den Klassiker vielen Kinos im ganzen Land an – jedoch ohne großen Erfolg.

Wie der Verleih unserer Redaktion mitteilte, akzeptierten nur neun (!) Kinos in ganz Deutschland das Angebot – und nahmen „Winnetou 1“ für einen Tag ins Programm. Hier kannst du den Klassiker noch einmal auf der großen Leinwand sehen:

Bergen auf Rügen: UC Kino

Düren: Das Lumen Filmtheater

Hamburg: Schanzenkino 73

Homburg: Eden-Cinehouse

Kamp-Lintfort: Hall of Fame

Lünen: Cineworld

Osnabrück: Hall of Fame

Preetz: Capitol Cine Center

Solingen: Das Lumen Filmtheater

Die anderen Kinos seien „leider mit neuen Filmen ausgelastet“, teilte der Croco-Verleih auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

In den vergangenen Jahren sorgten die „Winnetou“-Klassiker für viel Diskussionsstoff. Während die eine Seite die Filme für ihre romantisierte und stereotypische Wildwest-Darstellung kritisierte und teils sogar Verbote in den Raum gestellt wurden, feierten die anderen ihre Kindheits-Helden für die Vermittlung wichtiger Werte wie einem friedlichen Zusammenleben verschiedener Kulturen.