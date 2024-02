„Wer weiß denn sowas?“: Kandidatin pflaumt Hoecker an – „Keinen Uni-Abschluss“

Bei der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ ging es hoch her, als die sonst so harmonischen Teams aus dem Takt gerieten. Bernhard Hoecker, bekannt für seine Rätselfertigkeiten, und seine Teampartnerin Lena lieferten sich einen Schlagabtausch, der das Quiz beinahe zur Nebensache machte. Doch was brachte das Fass zum Überlaufen?

+++ „Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume kann es nicht glauben – „Das ist krass!“ +++

In der anderen Ecke sorgten die Stand-Up-Comedians Christoph Fritz, der mit seinem Programm „Zärtlichkeit“ auf Tour ist, und Lena Kupke, Autorin des witzig-ernsten Buches „Wahrheit oder Pflicht“, für Lacher und Kopfschütteln. Christoph schloss sich dem Team von Entertainer Elton an, während Lena an der Seite von Rätselmeister Hoëcker Platz nahm. Doch das Lachen wich schnell einer peinlichen Lektion.

„Wer weiß denn sowas?“: Frage sorgt für hitzige Diskussion

Die Stimmung kippte bei der kniffligen Frage in der Kategorie „Trick 17“. Die Ratefüchse sollten herausfinden, wie man Wasser am Lagerfeuer ohne Topf abkocht. Die Antwortmöglichkeiten:

A) Plastikbehälter und Moos

B) beschichteter Pappkarton und Baumwolltuch

C) Gefrierbeutel und Steine.

Doch die Diskussion um die richtige Lösung entwickelte sich zu einem kurzen Wortgefecht zwischen Bernhard und Lena. Lena war sich sicher, dass Option B falsch sei, doch Bernhard konterte und forderte eine Begründung. Als Lena zur Erklärung ansetzte, unterbrach Bernhard sie – um ihre Grammatik zu verbessern.

Das Publikum jubelte. „Da muss jemand ausgleichen, dass er keinen Uni-Abschluss hat“ , kontert Lena genervt und fügt hinzu: „Ich mag das, wenn Männer mir die Welt erklären, boah!“ Bernhard blieb jedoch unbeeindruckt: „Ich habe dir nicht die Welt erklärt, nur Grammatik.“

Falsch getippt

Die Entscheidung fiel schlussendlich auf Antwort B, doch vergebens – C war korrekt. Für Lena ein Triumph, während Bernhard nur schmunzeln konnte. „Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber es war sehr lustig“, kommentierte der Moderator die Situation, und das Publikum war aus dem Häuschen.

„Wer weiß denn sowas“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr in der ARD. Direkt im Anschluss steht die Sendung auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung.