„Wer weiß denn sowas?“ setzt aus – DAS ist der Grund

Fans von „Wer weiß denn sowas?“ müssen einige Tage auf die ARD-Quizshow verzichten. Moderator Kai Pflaume sowie Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton haben nicht etwa Urlaub, sondern die ARD benötigt den Sendeplatz für ein anderes Format.

Für gewöhnlich laufen die „Wer weiß denn sowas?“-Folgen von Montag bis Freitag in der ARD. Doch kurz vor dem Jahreswechsel wird die beliebte Wissenssendung von einem anderen Highlight abgelöst.

„Wer weiß denn sowas?“ räumt für Wintersport den Sendeplatz

Wintersport-Fans wissen genau, worum es sich handelt: Die Vierschanzen-Tournee kehrt zurück. Wie jedes Jahr fängt der Skisprung-Wettbewerb kurz vor Silvester an und endet Anfang des neuen Jahres. Wie üblich wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit der Übertragung ab. Die ARD zeigt die ersten beiden Wettkämpfe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und das ZDF die letzten beiden Wettkämpfe in Innsbruck und Bischofshofen.

In diesem Jahr strecken gleich drei deutsche Skispringer die Hand nach dem begehrten Pokal aus. Andreas Wellinger, Pius Paschke und Kar Geiger konnten in dieser Saison bereits Siege feiern und liegen im Weltcup auf den Plätzen zwei bis vier. So gut war die Ausgangslage auf einen deutschen Gesamtsieg vor einer Vierschanzentournee noch nie. Lediglich der Österreicher Stefan Kraft zeigte sich bislang in noch besser Form.

Zusätzlich zeigt die ARD am 28. Dezember ab etwa 18 Uhr, also genau zur Sendezeit von „Wer weiß denn sowas?“, die „Biathlon: World Team Challenge“. Das Event wird live aus der Veltins-Arena auf Schalke übertragen. Als Ausgleich haben Fans der ARD-Quizshow am Vorabend die geballte Ladung ihrer Lieblingssendung bekommen. Um 18 Uhr lief wie gewohnt die 45-minütige Folge, und schon kurz darauf zur Primetime gab es eine „Wer weiß denn sowas?“-XXL-Show.

Und ab dem 2. Januar gibt es auch schon eine neue Folge. Zu Gast sind die beiden „Brisant“-Moderatorinnen Kamilla Senjo und Marwa Eldessouky.