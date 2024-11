Tippfehler bei „Wer weiß denn sowas?“ – Elton verliert die Fassung

Wenn die Quiz-Scheinwerfer heller als der Verstand leuchten, wird aus einem spaßigen Spiel schnell eine nervenaufreibende Herausforderung. Elton wollte in der neuesten „Wer weiß denn sowas?“-Ausgabe unbedingt einen Sieg einfahren. Doch manchmal spielt der Kopf nicht mit – und der Zufall erst recht nicht!

Elton, der sich nach einer letzten Niederlage auf Revanche eingestellt hatte, trat hochmotiviert in der Sendung am Donnerstag (14. November) an. An seiner Seite: der unvergleichliche Comedian Martin Schneider, dessen Humor allein schon ein Gewinn ist. Doch auf der anderen Seite der Arena standen Bernhard Hoëcker und Johann König, bereit, den Kampf aufzunehmen.

„Wer weiß denn sowas?“: Spannung bis zum Schluss

Von Anfang an war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Teams zeigten sich schlagfertig und bewiesen ihr Wissen, bis es mit 2.500 Euro auf beiden Seiten in das entscheidende Finale ging. Die Technikfrage des Abends lautete: „Was wird mit einem Polymeter gemessen?“

A: Blutdruck und Sauerstoffsättigung

B: Temperatur und relative Luftfeuchte

C: Geschwindigkeit und Drehzahl

Während Elton auf Antwort A setzte, entschieden sich Hoëcker und König für C. Die Spannung im Studio war greifbar, doch die richtige Antwort war B. Das Publikum brach in Gelächter aus; niemand hatte richtig gelegen. „Wir sind blöd“, kommentiert Elton schließlich. Dann der nächste Gau.

Es folgte eine Schätzfrage, die das Duell endgültig entscheiden sollte: Wie viele Seepferdchen-Abzeichen wurden 2023 von der DLRG vergeben? In der Hektik vertippte sich Elton und gab statt 120.000 nur 12.000 ein. Ein lautes „Nein!“ hallte durch das Studio, als er seinen Fehler bemerkte: „Ich habe eine Null zu wenig.“ Doch es war zu spät. Hoëckers Team lag mit 15.000 näher an der korrekten Antwort von 56.072 und sicherte sich den Sieg.

Die ARD zeigt neue Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ immer montags bis freitags um 18 Uhr. Anschließend sind sie auch in der Mediathek abrufbar.“