Vox-Star Roland Trettl traut seinen Augen kaum: Urlaub kommt ihn teuer zu stehen

Roland Trettl: Vom TV-Gastgeber zum Publikumsliebling – der charmante Gastronom begeistert nicht nur bei der Vox-Sendung „First Dates“, sondern auch auf Social Media seine Fans. In der beliebten Kuppelshow bringt er Singles bei gutem Essen zusammen und sorgt für romantische Stimmung.

Doch auch ein TV-Star wie Trettl braucht mal eine Auszeit, um aufzutanken. Diese nimmt sich der 53-Jährige gerade in den USA. Doch statt Entspannung erwartete ihn eine unangenehme Überraschung!

Vox-Star gönnt sich Auszeit

Mit seiner lockeren Art und seiner Leidenschaft für gutes Essen hat Roland Trettl sich fest in die Herzen der Zuschauer gespielt. Als charmanter Amor bei „First Dates“ genießt er Kultstatus. Doch auch abseits der Kameras bleibt er mit seinen 387.000 Instagram-Followern in Kontakt.

Der Gastronom teilt regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen, lustige Momente und Eindrücke aus seinem Leben. Aktuell meldet sich Trettl aus seinem Urlaub in Miami. Hier wollte er dem hektischen Alltag entfliehen und die Seele baumeln lassen. Doch der Start in den Tag verlief nicht ganz so entspannt, wie erhofft.

Vox-Star trifft der Schlag

Nach einem Besuch bei einem Basketballspiel am Vorabend wollte Roland Trettl am Morgen darauf bei einem leckeren Frühstück die Ruhe genießen. Doch statt Genuss kam der Schock: Sage und schreibe 25 Dollar musste der Vox-Star für einen Orangensaft und einen Espresso hinblättern – ein stolzer Preis, selbst für Miami!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

In seiner Instagram-Story zeigte er die Rechnung und kommentierte den Preis sichtlich amüsiert: „Zum Glück habe ich keinen Hunger.“ Obwohl sein Urlaub mit einer Überraschung startete, dürfen wir sicher sein, dass Roland Trettl auch weiterhin Eindrücke aus Miami teilt – und wer weiß, vielleicht findet er ja noch ein bezahlbares Frühstückslokal. Bis dahin bleibt eins klar: Egal ob auf der TV-Bildschirm oder auf Social Media – Roland Trettl weiß, wie er seine Fans bei Laune hält!