VOX-Star musste aus L.A. flüchten – jetzt bangt er um seinen Sohn

Die Feuer in Los Angeles halten in diesen Tagen Menschen auf der ganzen Welt in Atem. Schockierende Fotos der Flammen machen auf den Social-Media-Plattformen die Runde, ebenso sind endlos viele Hilfsangebote im Netz zu finden. Auch zahlreiche Prominente sind von der Katastrophe betroffen und mussten flüchten. Nun hat ein bekannter und beliebter VOX-Star sich und seine Familie in Sicherheit gebracht.

Denn Carsten Maschmeyer und seine Liebsten befanden sich ausgerechnet zum Zeitpunkt der Brände in der kalifornischen Metropole. Der „Höhle der Löwen“-Star hatte wenige Tage zuvor die 82. Preisverleihung der Golden Globes besucht und musste L.A. schnellstmöglich verlassen. Doch obwohl er mittlerweile in Sicherheit ist, kann der Unternehmer noch längst nicht aufatmen.

VOX-Star am Rande der Verzweiflung

Gemeinsam mit seiner Partnerin Veronica Ferres und deren Tochter Lilly Krug wollte der VOX-Star idyllische Tage in Los Angeles verbringen. Doch als die Waldbrände sich immer weiter ausbreiteten, wurde Carsten Maschmeyer bewusst: Wir müssen hier so schnell wie möglich weg! Auf seinem Instagram-Profil, dem 197.000 Menschen folgen, teilte der Investor nun einen bedrückenden Beitrag.

Maschmeyer postet nämlich zwei Fotos von der Rauchwolke, die Los Angeles überschattet. Die erschreckenden Bilder kommentiert er mit den Worten: „Eine bedrückende Zeit für die Menschen in Los Angeles – eines der größten Feuer der letzten Jahrhunderte hinterlässt Zerstörung und Schmerz. (…) Meine Gedanken sind bei allen, die ihr Zuhause verloren haben oder fliehen müssen. Ich hoffe sehr, dass sie bald in Sicherheit zurückkehren können und die Hilfe erhalten, die sie so dringend brauchen.“ Zu diesem Zeitpunkt war der Unternehmer bereits in Sicherheit, doch Grund zur Sorge hat er dennoch…

Denn auch der erwachsene Sohn des VOX-Stars hält sich in Los Angeles auf. Maurice Jean Maschmeyer wohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau, der gemeinsamen Tochter Aria Lily und Rachels Sohn Leo in der Metropole. Die kleine Familie scheint bisher noch nicht evakuiert worden zu sein. Somit bangt Carsten Maschmeyer um das Leben seines Sohnes und teilt der „Bild“-Zeitung mit: „Ich fürchte um das Leben meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder und Enkelkinder.“

Die letzten Worte seines emotionalen Instagram-Beitrags möchte der Investor dann jedoch nutzen, um seinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Der 65-Jährige bekundet: „Unendlicher Dank gilt den mutigen Einsatzkräften, Feuerwehrleuten, Rettungsteams und Hilfskräften, die unermüdlich für das Leben und die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt kämpfen.“ Nun bleibt dem Unternehmer lediglich zu hoffen, dass auch sein Sohn rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden kann.

Bisher ist völlig unklar, ob die Flammen in absehbarer Zeit unter Kontrolle gebracht werden können. Der VOX-Star und seine Familie bangen also weiter und denken zudem an alle Menschen, die von der Tragödie betroffen sind.