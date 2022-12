Vivienne Westwood ist tot: Großbritannien trauert um seine Modeikone

Es sind schockierende Nachrichten aus Großbritannien, die am Donnerstagabend (29. Dezember) um die Welt gehen: Vivienne Westwood ist tot. Die Modedesignerin ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Vivienne Westwood hinterlässt ein ganzes Imperium. Die Engländerin gilt als eine der bekanntesten Modedesignerinnen des Vereinigten Königreiches. Im Netz macht sich Fassungslosigkeit breit.

Vivienne Westwood stirbt mit 81 Jahren: Ihre Werke bleiben unvergessen

Völlig unerwartet erfährt die Welt am Donnerstagabend vom Tod der Modedesignerin über die sozialen Medien. „29. Dezember 2022. Vivienne Westwood ist heute friedlich und im Kreise ihrer Familie in Clapham, Südlondon, gestorben. Die Welt braucht Menschen wie Vivienne, um einen Wandel zum Besseren zu bewirken“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der Britin. Die Todesursache ist unbekannt.

Viviennes Ehemann, der Tiroler Andreas Kronthaler, hat sich ebenfalls zum Tod seiner Frau geäußert: „Ich werde Vivienne in meinem Herzen weiter tragen. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Danke, mein Schatz.“ Das Ehepaar hat bis zuletzt gemeinsam an den Kollektionen unter Vivienne Westwoods Namen gearbeitet.

Mehr als eine Designerin: Vivienne Westwood stand für die Revolution

Bekannt geworden ist Vivienne Westwood durch die Erfindung der Punk-Mode in den 70er-Jahren. Die Designs der Britin bestechen durch einen Stilbruch aus historischer Bekleidung, kombiniert mit farbenfrohen Mustern und unterschiedlichen Textilien. Doch die Engländerin ist weitaus mehr als eine Modeschaffende gewesen.

Westwood ist vor allem für ihr politisches Engagement bekannt. In wahrer Punk-Manier hat sie sich nie davor gescheut, ihre Meinung kundzutun und für ihre Überzeugung einzustehen. „Sie war eine der ersten weiblichen Modedesignerinnen aus der Arbeiterklasse, die ihrer Zeit weit voraus war, und nutzte ihre Plattform, um sich für den Klimawandel einzusetzen“, erinnert ein Fan bei Twitter an die Modeikone. Im Jahr 2012 spendete sie unter anderem eine Million britischer Pfund an die Umweltschutzorganisation „Cool Earth“, die sich für den Erhalt der tropischen Regenwälder einsetzt.