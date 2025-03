Victoria Swarovski privat: DAS ist ihr neuer Freund – er hat mehr Millionen als sie selbst!

Wer an den Namen Swarovski denkt, hat gleich ein millionenschweres Imperium mit Diamant-gleichen Kristallen vor Augen. So geschieht es mit sämtlichen Zuschauern freitagabends, wenn Victoria Swarovski mal wieder „Let’s Dance“ moderiert. Aber wie reich ist Swarovski-Erbin privat eigentlich wirklich?

Victoria Swarovski mangelt es nicht an Geld. Bei der RTL-Tanzshow trägt die Moderatorin extravagante Kleider von teuren Designer-Marken. Doch wie steht es dann in der Liebe? Ihre erste Ehe ging traurigerweise in die Brüche – nun ist Victoria Swarovski an einen neuen Mann vergeben. Was du unbedingt über das Privatleben von Victoria Swarovski wissen solltest, erfährst du hier.

Victoria Swarovski privat: SO groß ist ihr Vermögen wirklich

Als Tochter von Alexandra und Paul Swarovski wurde Victoria Swarovski am 16. August 1993 in Innsbruck geboren. Zu Victoria Swarovskis Familie gehört außerdem ihre fünf Jahre jüngere Schwester Paulina, die als Model und Innenarchitektin arbeitet. Victoria Swarovskis Mutter ist Journalistin, ihr Vater ist im eigenen Familienunternehmen tätig – die Eltern der Österreicherin sind jedoch getrennt. Zu der Frage, ob Victoria Swarovski als Erbin des Unternehmens gilt, ist einiges bekannt. Die Swarovski-Gruppe ist zwar hauptsächlich für ihren Schmuck bekannt, hat aber noch andere Tochterunternehmen. Dazu zählt auch Swarovski Optik, die unter anderem für die Herstellung von Ferngläsern verantwortlich sind. Das Vermögen der Swarovski-Familie wird laut dem Vermögen-Magazin auf 4,2 Milliarden Euro geschätzt, das Erbe ist jedoch auf viele verschiedene Personen verteilt – denn in der Familie gibt es rund 200 Mitglieder.

Da Victoria Swarovskis Vater Paul unter den Stammbaum des Swarovski Optik-Unternehmens fällt, ist das Erbe auch hier klar geregelt. Das Vermögen von Victoria Swarovski schätzt das Vermögen-Magazin auf ungefähr 10 Millionen Euro. Jedoch ist angemerkt, dass die Österreicherin sich diese Summe selbst aufgebaut hat. Das Vermögen von Victoria Swarovski beruht auf ihren Einnahmen als Moderatorin, Sängerin und Model – ein potenzielles Erbe ist nicht berücksichtigt. Wie sie das geschafft hat? Im Gespräch mit „Intouch“ verriet Victoria Swarovski, privat eine sehr strenge Erziehung genossen zu haben. Nach der Trennung ihrer Eltern hat Victoria Swarovskis Mutter im Jahr 2005 neu geheiratet, sodass die „Let’s Dance“-Moderatorin außerdem die Stieftochter des Gastronomen Michael Heinritzi, genannt „Mr. Big Mac“, ist – einem Franchisenehmer von McDonalds.

Was hat Mario Barth mit dem großen Erfolg von Victoria Swarovski zu tun?

SO reich ist Victoria Swarovski wirklich. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Nachdem Victoria Swarovski ihr Abitur privat abgeschlossen hatte, machte sie sich an die Erfüllung ihres Kindheitstraums. Schon immer war es Victoria Swarovskis größter Wunsch, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Ist die Swarovski-Erbin heute als Moderatorin und Werbegesicht bekannt, war sie zu Beginn ihrer Karriere eigentlich Sängerin. Ihren ersten Auftritt hatte Victoria Swarovski bei Mario Barth, nachdem sie den Comedian zufällig in einem Supermarkt getroffen hatte. Als sie ihre große Chance nutzte und ihm etwas vorsang, lud dieser sie im Jahr 2009 prompt in seine Show ein – damals war Victoria Swarovski gerade mal 16 Jahre alt. Der Auftritt verhalf ihr dazu, einen Plattenvertrag bei Sony Music zu unterschreiben. Die Debütsingle von Victoria Swarovski folgte im Jahr 2010.

Einer der größten Erfolge in der Musik-Karriere von Victoria Swarovski: Für die deutsche Version eines „Die Chroniken von Narnia“-Films sang sie den Titelsong. Außerdem veröffentlichte die Österreicherin 2014 einen gemeinsamen Song mit Rapper Prince Kay One. Im Jahr 2016 nahm Victoria Swarovski als Kandidatin bei der Tanzshow „Let’s Dance“ teil und konnte mit ihrem Tanzpartner Erich Klann sogar den Sieg erringen. Noch im selben Jahr wurde Victoria Swarovski zum Teil der Jury bei „Das Supertalent“ neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell. Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski als Nachfolgerin von Sylvie Meis die Tanzshow „Let’s Dance“ zusammen mit Daniel Hartwich. Bei RTL übernahm sie im selben Duo 2020 die Moderation von „Das Supertalent“, 2024 stand die mit Twitch-Streamer Knossi auf der Bühne. Als Markenbotschafterin für Lascana und in anderen Kampagnen ist Victoria Swarovski als Model zu sehen.

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz: Wie sieht es privat beim Paar aus?

Diese Pläne hat Victoria Swarovski mit ihrem Freund Mark Mateschitz. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Im Jahr 2017 heiratete Victoria Swarovski privat den 16 Jahre älteren Immobilienunternehmer Werner Mürz. Ein besonderes Spektakel bei Victoria Swarovskis Hochzeit war das Brautkleid: Bei der kirchlichen Trauung hatte ihr Kleid einen Wert von 903.569 Euro und war stolze 46 Kilo schwer. Das Kleid war mit 500.000 Swarovski-Kristallen besetzt und belegt Platz zwei der teuersten Brautkleider der Welt. Kennengelernt hatte die Österreicherin ihren Zukünftigen im Urlaub auf Marbella – damals war sie gerade 18, er Mitte 30. Da die Österreicherin kurz darauf wegen ihrer Musik-Karriere nach LA ging, befand sich das Paar während der Beziehung die ersten drei Jahre in einer Fernbeziehung. Den Heiratsantrag machte er Victoria Swarovski privat ganz romantisch bei einem Helikopterflug über Südafrika. Die Trennung von Victoria Swarovski und Ehemann Werner Mürz ereignete sich im Jahr 2023, soll aber freundschaftlich gewesen sein.

Gegenüber „Bunte“ verriet Victoria Swarovski, dass sie ursprünglich fest eingeplant hatte, mit 30 Jahren schwanger zu werden – damals hatte sie sich noch in der Beziehung zu Werner Mürz befunden. Heute hält sie diesen Gedanken für naiv. Mit ihrem neuen Freund, Mark Mateschitz, will Victoria Swarovski offener an die Beziehung herangehen. Seit Ostern 2023 sind Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, der Erbe des milliardenschweren Red-Bull-Unternehmens, zusammen. Mark Mateschitz gilt als reichster Mann Österreichs, sein Vermögen liegt nach dem „Vermögen-Magazin“ bei rund 36,05 Milliarden Euro. Für ihren neuen Freund ist die 31-jährige Victoria Swarovski aus München zurück Österreich gezogen, private Einblicke teilt sie auf Instagram jedoch selten. Zusammen kauften sich Victoria Swarovski und Mark Mateschitz 2023 eine Luxus-Villa auf Marbella, seit 2024 ist die Österreicherin außerdem beruflich für ihren neuen Freund tätig.

