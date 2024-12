Stars feiern Weihnachten: Einer von ihnen kocht für 26 Personen

Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres, genauso auch bei den Prominenten. Dabei laufen bei ihnen die Planungen für das Fest der Liebe auf Hochtouren. Doch wie verbringen Schlagersängerin Vicky Leandros und Balladen-Barde Sasha die Feiertage?

Am Rande eines besonderen Benefizkonzerts in der St. Marienkirche auf Gut Basthorst ließen die beiden tief blicken und sprachen offen über ihre Pläne für das Fest. Welche Überraschungen halten ihre Planungen bereit?

Sasha: Full-Time-Job als leidenschaftlicher Weihnachtskoch

Bei Sasha geht es in diesem Jahr vor allem familiär und ziemlich groß zu. „Wir feiern Weihnachten bei uns in Hamburg, mit 26 Personen!“, verriet der ehemalige „The Voice of Germany“-Juror der „Bild“. Beim anstrengenden Kochen will er tatkräftige Unterstützung leisten. „Ich bin ein fester Bestandteil der Küche, helfe mit Schürze“, fügte er hinzu.

Für das Weihnachtsmenü hat Sasha eine ganz besondere Wahl getroffen. Er setzt auf einen westfälischen Klassiker: „Es gibt Bockwürstchen, Schnitzel und Kartoffelsalat.“ Und wer ist für den dekorativen Part zuständig? „Das übernimmt meine Frau Julia, sie ist die Deko-Chefin bei uns zu Hause“, ließ der 52-Jährige wissen.

Vicky Leandros eifert Sasha nach

Für Schlager-Star Vicky Leandros steht an Weihnachten vor allem die Besinnlichkeit im Vordergrund. Sie zieht es für das Fest der Liebe zum Gut Basthorst, wo sie sich mit ihrer Familie umgeben wird. „Es wird fröhlich und ganz familiär. Wir singen zusammen und gehen in die Kirche“, beschrieb sie ihre Pläne.

Genauso wie Sasha übernimmt sie das Regiment bei der Zubereitung des Festessens. An Heiligabend gebe es Fisch. Diesen bereite die Sängerin selbst zu. So erzählte er sie der „Bild“: „Ich koche für alle – das gehört für mich einfach dazu.“