Verona Pooth teilt Foto aus Flieger – Fan meckert über dieses Detail

TV-Star Verona Pooth ist nicht nur Autorin und Moderatorin, sondern auch Unternehmerin und Model. Ihre Fans lässt die Powerfrau und Mutter gerne an ihrem besonderen Leben auf Social Media teilhaben.

Mal zeigt Verona Pooth Bilder aus dem Dubai-Urlaub, mal von Red-Carpet-Events oder vom Fotoshooting. Jetzt nimmt die 56-Jährige ihre Instagram-Follower im wahrsten des Wortes mit auf eine Reise und zeigt ein Foto von sich im Flieger. Doch ein Fan bemerkt sofort ein bestimmtes Detail!

Verona Pooth: Fan bemerkt Detail auf Foto

Mit leicht verschmitzem Grinsen im Gesicht und einem grünen Fruchtsaftgetränk in der Hand, macht Verona ein Flugzeug-Selfie und schreibt dazu die spannenden Zeilen:

„Auf ins nächste Abenteuer… ich liebe es zu reisen. Es ist so schön, sich die Welt anzuschauen und glücklicherweise kann ich das meist mit einem Job verbinden. Mehr darf ich nicht verraten.“

Klingt also ganz danach, als stehe für die TV-Moderatorin ein neues Projekt an. Nur so viel kann sie dazu schon mitteilen: „Ich freue mich auf alles, was kommt, und möchte es gerne mit Euch teilen.“ Verona Pooth ist auf dem Weg nach Berlin, wie man in ihrer Instagram-Story außerdem erfährt. Und einige Fans senden ihr auch liebe Reisegrüße, wie „Gute Reise und bleib gesund.“ Oder: „Viel Spaß.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch es gibt auch einen User, den eine Sache an Veronas Bild stört. So schreibt ein Fan: „Geht es mal ohne Filter?? Bekomme jedes Mal einen Schreck, wenn ich Sie im TV sehe. Wir werden alle alt. Über 50 Jahre, so viele Filter drauf, dass man denkt, sie sind 30. Ich möchte hier keinen beleidigen, ich finde es fürchterlich mit den 10000 Filtern usw.“

Sofort nehmen andere Fans Verona Pooth in Schutz: „Ich persönlich finde, man sollte jeden machen lassen, was er möchte, und vor allem nicht ständig nur nach Makeln an anderen suchen – ich finde Verona mit und ohne Filter schön und sehr viele 30-Jährige hätten gerne eine so tolle Figur und Ausstrahlung.“ Und jemand anderes schreibt: „Ich finde, auch im TV sieht sie super aus!!“

Der TV-Star selbst hat sich bislang nicht an der Diskussion beteiligt. Wahrscheinlich genießt Verona währenddessen auch einfach schon ihr neuestes Projekt in Berlin.