Vanessa Mai: Überraschung! SO haben sie ihre Fans wohl noch nie gesehen

Sie tummelt sich auf den roten Teppichen dieser Welt, nimmt im Studio neue Musik auf (zuletzt: Ein Duett mit Ikke Hüftgold namens „Igel“) oder steht für große Marken als Botschafterin vor der Kamera. Doch nun sehen ihre Fans Vanessa Mai in einer neuen Rolle, in der sie sie sicherlich noch nie gesehen haben. Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Vanessa Mai macht ein Tagespraktikum

Der ein oder andere hätte Vanessa Mai neulich beim Einkauf sehen können. Denn die Sängerin tummelte sich bei einem Tagespraktikum in einem Drogeriemarkt und griff den Mitarbeitern vor Ort unter die Arme. In der Filiale arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

„Mir ist es immer wichtig gewesen, bei all der Buntheit im Showbusiness, auch demütig zu bleiben“, erklärt die 31-Jährige in einem Interview mit RTL. Weiter erzählt sie: „Es ist immer schön, mit Menschen zu arbeiten und etwas über sie zu erfahren. Den Hintergrund, seit wann die Personen dort arbeiten, was ihnen Freude bereitet und was sie im Alltag erleben – aber auch, welche Herausforderungen es für sie gibt. Bei meinem Tagespraktikum habe ich mitbekommen, wie Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich zusammenarbeiten und wie bereichernd dieses Miteinander für alle ist.“

Vanessa Mai möchte etwas zurückgeben

Neben ihrem Erfolg als Sängerin engagiert sich Vanessa Mai auch für einige soziale Projekte. Warum ihr das so am Herzen liegt, erklärt sie so: „Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich habe persönlich ein Riesenglück mit meinem Leben. Ich bin gesund, glücklich verheiratet, durfte mein Hobby zum Beruf machen und lebe ein zufriedenes Leben – und das gilt für den Großteil meines privaten und familiären Umfeldes. Aber ich weiß auch, dass das absolut nicht selbstverständlich ist. Mir ist es immer wichtig gewesen, bei all der Buntheit im Showbusiness, auch demütig zu bleiben. Und gesellschaftliche Themen und Kampagnen wie diese sind die perfekte Gelegenheit, etwas zurückzugeben.“

Wer sich jetzt Sorgen macht, dass Vanessa Mai vielleicht ihren Beruf wechselt, der kann beruhigt sein. In der nächsten Zeit hat die 31-Jährige nämlich einiges geplant, wie sie verrät: „Es steht viel an. Neue Musik von Vanessa Mai wird kommen – und auch viele tolle Live-Projekte sind in Planung, so viel darf ich schon verraten! Ich bin auf jeden Fall super gespannt und freue mich schon jetzt, wieder mit meinen Fans zu feiern.“