Vanessa Mai: Heiße Urlaubs-Schnappschüsse! Fans stockt der Atem – „Knackarsch“

Sängerin Vanessa Mai befindet sich aktuell im Urlaub und versüßt gleichzeitig ihren Fans die Zeit.

So teilt Vanessa Mai auf Instagram sexy Schnappschüsse von sich am Pool, hält ein Körperteil dabei besonders gerne in die Kamera – und sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung.

Vanessa Mai teilt heiße Urlaubs-Bilder – „Sexy Frau“

Mit mehreren Fotos lässt Vanessa Mai ihre Fans an dem Urlaub mit Ehemann Andreas Ferber teilhaben. Mal posiert sie in einem bunten, knappen Bikini, Sonnenbrille und orangefarbener Mütze am und im Pool, in einem Video gibt sie eine kleine Tanzeinlage.

-------------------------------------

Vanessa Mai: DAS musst du über den Schlagerstar wissen

Vanessa Mai heißt eigentlich Vanessa Marija Else Ferber. Ihr Geburtsname ist Mandekić

Sie wurde als Sängerin der Band „Wolkenfrei“ bekannt

Ihren Künstlernamen Mai hat sie von ihrem Geburtsmonat

Mit ihrem Mann Andreas Ferber ist sie seit 2013 liiert. Das Paar ist seit 2017 verheiratet

Andreas Ferber ist ein Stiefsohn von Schlagerstar Andrea Berg

-------------------------------------

Doch egal, was die Sängerin auch macht – ihr Hintern ist dabei stets gut in Szene gesetzt.

Das gefällt natürlich den Fans, sie kommentieren fleißig:

„Das ist mal ein Knackarsch“

„Sexy Frau“

„Was ein geiler A***“

„Du hast aber auch einen Knackarsch. Junge, junge“

„Diese Frau ist der Hammer“

Vanessa Mai: So genießt sie mit Andreas Ferber den Urlaub

Wenn die 30-Jährige nicht gerade ihre knackige Kehrseite zeigt, verbringt sie den Urlaub mit ihrem Ehemann mit dem Trinken von teurem Sekt und dem Essen von Erdbeeren und Eiscreme.

„Sieht nach Spaß aus“, kommentiert sie ihren Urlaub auf Instagram treffend. Viel bleibt da tatsächlich nicht mehr zu sagen!

-------------------------------------

Mehr zu Vanessa Mai:

-------------------------------------

