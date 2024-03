Vanessa Mai weint bittere Tränen vor laufender Kamera – der Grund ist herzzerreißend

Emotionale Szenen bei Sängerin Vanessa Mai!

So haben sie ihre Fans noch nie gesehen. Die sonst so fröhliche und aufgeweckte Vanessa Mai zeigt in einem Instagramvideo ihre verletzliche Seite. In dem kurzen Clip weint die 31-Jährige bittere Tränen und sorgt damit für einen wahren Gänsehautmoment bei ihren Fans. Doch wieso ist die Stief-Schwiegertochter von Andrea Berg so emotional?

Vanessa Mai lässt ihren Emotionen freien Lauf

Normalerweise ist Vanessa Mai die Fröhlichkeit in Person. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und viel Energie schlendert die „Wolkenfrei“-Sängerin durchs Leben. Das möchte man zumindest meinen. Doch auch ein erfolgreicher Superstar hat mal schwierige Phasen und emotionale Momente.

Diese scheint sie nun in ihrem neuen Song namens „Löwenherz“ zu verarbeiten, der am Freitag (8. März) erscheint. Auf Instagram gibt sie ihren Fans einen ersten Einblick in das neue Lied und veröffentlicht dazu ein Video. Dort sieht man, wie 31-Jährige Gitarre spielt und sich währenddessen immer wieder die Tränen aus dem Gesicht wischen muss. Im Hintergrund hört man den Refrain ihres neuen Liedes. Bei dem Anblick bekommen selbst die Fans feuchte Augen.

Vanessa Mai rührt Fans zu Tränen

Mit so viel Emotionen haben ihre Follower nicht gerechnet. Zwar wussten sie, dass es sich bei dem neuen Song um einen ernsteren Inhalt dreht, doch der Anblick der weinenden Vanessa Mai haut sie dann doch um.

„Fühl dich ganz doll gedrückt von mir, du süße Maus. Du hast schon sehr viel geschafft in deinem Leben und das tust du weiterhin.“

„Alleine diese Hörprobe geht schon unter die Haut.“

Hallo Sonnenschein, warum bist du so traurig? Das macht mich auch ganz traurig.“

„Du bist so eine starke Frau. Freue mich auf den Song und die Hörprobe ist die ehrlichste, die ich bisher gesehen habe. Das zeigt, dass du auch nur ein Mensch mit Gefühlen bist.“

Was genau Vanessa Mai in dem Song verarbeitet, bleibt abzuwarten. Am Freitag (8. März) erscheint der Song „Löwenherz“ und wird Klarheit schaffen.