Uschi Glas so ehrlich wie noch nie – „Wollte meine Seele nicht brechen lassen“

Sie ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen des Landes und auch mit ihren bald 80 Jahren noch gut im Geschäft. Uschi Glas glänzte in Filmen wie einst „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ (1966) oder auch in in der jüngeren Vergangenheit in „Fack ju Göthe“ (2013).

In einem Interview mit „Bild“ spricht Uschi Glas nun über das Älter werden und verrät, dass sogar der Playboy bei ihr an der Tür klopfte.

Uschi Glas plaudert aus dem Nähkästchen

Wie Uschi Glas der Zeitung Bild verrät, blickt die Schauspielerin ihrem 80. Geburtstag voller Freude entgegen: „Ich bin gesund und freue mich jeden Morgen darüber, die Beine aus dem Bett zu schwingen und in einen neuen Tag zu starten.“ Am 2. März ist es soweit, feiern wird der Fernsehstar gemeinsam mit ihrem Ehemann Dieter Herrmann. Der Kinostar möchte optimistisch in die Zukunft blicken und verrät: „Es macht keinen Sinn, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Ich rede nicht über die Vergangenheit. Ich schmiede Pläne und schaue jeden Tag, was ich noch alles machen will. Vor allem lasse ich mir nicht den Mund verbieten.“ Bereits als Kind galt Glas als widerspenstig und auch heutzutage lässt sich die Schauspielerin niemals den Mund verbieten.

Auch die bekannte Zeitschrift „Playboy“ fragte Uschi Glas für ein Nacktshooting an – und zwar nicht nur einmal! Die Schauspielerin gesteht: „Ende der 60-er Jahre bot mir der Playboy eine wahnsinnig hohe Summe für Nacktfotos. Ich lehnte ab.“ In einer Sache ist sich die Schauspielerin sicher und bekräftigt: „Ich liebe meinen Beruf. Aber in erster Linie bin ich Privatmensch und muss abends in den Spiegel blicken können. Ich wollte meine Seele nicht brechen lassen. Ansonsten wäre ich niemals wieder glücklich mit mir selbst geworden.“ Aus diesem Grund verzichtete Glas nach eigener Aussage auch auf eine internationale Karriere.

Uschi Glas scheint kurz vor ihrem 80. Geburtstag mit sich selbst im Reinen zu sein. Auch für die kommenden Jahre wird sich die Schauspielerin sicherlich an ihr eigenes Motto halten: „Ich habe von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört, und das tue ich bis heute.“ Und auch auf den Fernsehbildschirmen wird Glas sicherlich noch das ein oder andere mal zu sehen sein.