„Notruf“ bei Sat.1: Eklat am Unfallort! „Wie rücksichtslos“

In der aktuellen Sat.1-TV-Woche steht ein Thema im Fokus, das jedes Mal sprachlos macht: Gaffer an Unfallorten bei Rettungswagen-Einsätzen.

Was unvorstellbar erscheint, ist leider bittere Realität. Immer wieder behindern Schaulustige Sanitäter und Einsatzkräfte – selbst dann, wenn es um Leben und Tod geht. Ein Verhalten, das nicht nur respektlos, sondern auch gefährlich ist.

Umso wichtiger ist es, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Auf dem offiziellen Sat.1-Instagramaccount wird ein kleiner Einblick in derartiges Szenario gewährt.

Unfallort: Sanitäter werden bei akuten Notfällen behindert

Auch wenn die Szenen in der Sat.1-Sendung „Notruf“ nur nachgestellt sind, machen sie eines eindeutig klar: Wie massiv Sanitäter bei ihrer täglichen Arbeit behindert werden. Bereits bei der Ankunft am Unfallort wird deutlich, wie ernst das Problem ist.

Passanten schlendern langsam auf der Straße und blockieren den Rettungswagen. Eine schnelle Durchfahrt? Kaum möglich. Beim verzögerten Eintreffen am Unfallort erkennen die Sanitäter eine am Boden liegende bewusstlose Person, die von einem fahrenden Transporter erfasst wurde.

Doch die viel erschreckendere Momentaufnahme: Um das Opfer hat sich eine Gruppe junger Menschen versammelt. Zudem sind auch ältere Männer und Frauen in der Nähe des Unfallortes. Erste Hilfe? Komplette Fehlanzeige!

Das Smartphone als wichtigstes Werkzeug der Gaffer

Vielmehr sind die jungen Menschen damit beschäftigt, die ganze Szenerie mit ihren Smartphones zu filmen. Und die älteren Passanten? Sie starren sprachlos und regungslos vor sich hin. „Hey! Wie rücksichtslos kann man eigentlich sein! Aus dem Weg“, ermahnt ein Sanitäter die Gaffer vehement.

Aktueller Instagram-Beitrag von Sat.1: Schaulustige Passanten behindern die Arbeit der Sanitäter.

Beim Rückblick der sich abspielenden Szenen am Unfallort resümiert der Sat.1-Sanitäter-Darsteller deutlich: „In dem Fall war das jetzt sogar auch so, dass einer von denen das Ganze gefilmt hat. Das muss nicht sein. Erst recht stellt man die Intention sehr infrage. Warum kommt jemand auf die Idee, so etwas zu filmen?“ Und fügt dabei hinzu, dass es ja sogar um Leben und Tod gehen könnte.

„Hoffentlich bekommen diese Gaffer harte Strafen“

Es sind Szenen, die für einen kurzen Moment den Atem anhalten lassen. Dennoch sind sie für die Rettungseinsatzkräfte oft Berufsalltag. Daher ist es immer wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen.

Ein Instagram-User hat eine deutliche Meinung dazu. „Hoffentlich bekommen diese Gaffer harte Strafen“, lautet sein eindrücklicher Appell. Ein Schritt, der absolut richtig ist. Denn die Behinderung der Einsatzkräfte am Unfallort oder bei ihrer Fahrt zum Unfallgeschehen ist eine Straftat.