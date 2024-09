„TV total Turmspringen“: Nach der Ausstrahlung erreicht ProSieben die Nachricht

Am Samstagabend (21. September) wurde bei ProSieben wieder um die Wette gesprungen. Insgesamt 22 prominente Kandidaten wagten beim „TV total Turmspringen“ den Sprung ins kühle Nass – und das zur besten Sendezeit.

Knapp neun Jahre ist es her, dass das „TV total Turmspringen“ bei ProSieben gezeigt wurde. Zwischenzeitlich war das Format bei der Konkurrenz RTL zu sehen. Konnte man die Zuschauer mit diesem Comeback überzeugen?

„TV total Turmspringen“: ProSieben muss ganz stark sein

Gastgeber Sebastian Pufpaff und die Moderatoren Steven Gätjen und Viviane Geppert feierten an diesem Samstagabend das Comeback des „TV total Turmspringen“ bei ProSieben. In rund fünf Stunden sahen die Zuschauer, wie sich deutsche Prominente an der Kunst des Turmspringens versuchten.

Das scheint bei den Menschen vor den TV-Bildschirmen nur mäßig angekommen zu sein. Das „TV total Turmspringen“ erreichte durchschnittlich rund 880.000 Zuschauer, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von rund 14,7 Prozent. Zwar konnte man sich gegenüber der letzten Ausstrahlung 2015 steigern, doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

„TV total Turmspringen“: Bittere Gewissheit

Im Vergleich zu den Ausstrahlungen bei RTL muss sich ProSieben klar geschlagen geben. Die Auflage aus dem Frühjahr 2024 generierte bei RTL knapp zwei Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 18 Prozent! Damit liegt der Kölner Sender deutlich vor der Ausgabe mit Sebastian Pufpaff und Co.

