TV-Star wird ganz emotional: „Mehr gibt es wohl kaum zu sagen“

Vor über 20 Jahren gelang TV-Star Janine Kunze ein wahrer Geniestreich: Mit ihrer Rolle in der legendären Comedy-Sendung „Hausmeister Krause“ wurde sie über Nacht berühmt. Stolze neun Jahre spielte sie dort die Tochter Carmen und legte somit den Grundstein ihrer Schauspiel-Karriere.

Bis heute steht Janine Kunze in der Öffentlichkeit und begeistert ihre Fans neben ihren TV-Auftritten auch in den sozialen Netzwerken. Vor allem auf Instagram ist die 50-Jährige sehr beliebt. Ihren rund 154.000 Followern gibt sie dort regelmäßige Einblicke in ihr Privatleben. Neulich sorgte sie mit einem ganz besonderen Post für Gänsehaut bei ihrer Community.

TV-Star Janine Kunze teilt emotionale Botschaft

Die 50-Jährige veröffentlicht neulich ein Video für ihren Sohn Luiz. Dieser feierte nämlich seinen 14. Geburtstag – ein besonderer Tag für seine Mutter. Aus diesem besonderen Anlass hat Janine Kunze ein kurzes Video mit Aufnahmen ihres Kindes zusammengeschnitten.

Dazu schreibt die Schauspielerin: „Ich versuche einen Film zu schneiden, deine ersten Jahre Revue passieren zu lassen. Es geht nicht. Zu viele Bilder, Filme, Momente, Gefühle und Erinnerungen. Welche wähle ich? Die Bildformate stimmen nicht. Ich schiebe, aber es funktioniert nicht. Ich bin sauer, keinen richtig perfekten Film für und über dich machen zu können, weil dir das alles nicht gerecht werden würde.“

Und weiter: „Ich schwelge in Erinnerungen. Tränen laufen über mein Gesicht. Ich bin voller unendlicher Liebe für dich und stolz, deine Mama zu sein. (…) Mehr gibt es wohl kaum zu sagen.“ Bei dem Anblick des Videos wird nicht nur Janine Kunze emotional – auch ihre Fans sind berührt.

Fans geht bei diesem Anblick das Herz auf

In den Kommentaren überschlagen sich nicht nur die Glückwünsche an Luiz, sondern auch das Lob an seine Mama für dieses herzliche Video:

