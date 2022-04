„Traumschiff“ (ZDF): Fans trauen Augen kaum – jetzt kann's jeder sehen

Endlich! Auf diesen Moment haben Millionen „Traumschiff“-Fans gewartet. Sie ist raus. Die neue Folge, die Florian Silbereisen und seine tollkühne Crew nach Mauritius führen wird, ist endlich abrufbar.

Und das schon sechs Tage vor der eigentlichen TV-Ausstrahlung, schließlich zeigt das ZDF seine Oster-Folge des „Traumschiff“ ja traditionell erst am Ostersonntag. Auferstehung Jesu und eine neue Folge mit dem Flori... das lässt sich schließlich gut verbinden.

„Traumschiff“: ZDF zeigt neue Folge schon jetzt in der Mediathek

Für die ganz Eiligen oder die, die am Ostersonntag um 20.15 Uhr noch beim Abendessen sitzen, gibt's die neue Folge also jetzt schon in der ZDF-Mediathek. Doch was treiben Silbereisen und seine Crew denn eigentlich auf Mauritius?

Kapitän Max Parger mit Schiffsärztin Jessica Delgado und ihrem Vater. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Wie immer wird es dramatisch. So lernt Passagier Roman Hilbert (gespielt von Helmut Zierl) an Bord die attraktive Tanzlehrerin Jana Stern (gespielt von Vivien Wulf) kennen, die seiner verstorbenen Ehefrau zum Verwechseln ähnlich sieht. Die beiden verstehen sich prächtig, doch dann taucht plötzlich Romans Sohn Niklas (Marc Barthel) auf. Und den findet Jana auch nicht sooo schlecht.

„Traumschiff“: Kann Florian Silbereisen sich durchsetzen

Und kriminell wird es auch noch. So ist der Vater von Schiffsärztin Jessica Delgado an Bord. Und der wendet sich mit einer nicht ganz legalen „Bitte“ an Kapitän Max Parger. Ob er standhalten kann? Wir werden sehen.

„Traumschiff“: Diese drei Dinge musst du über den ZDF-Luxusdampfer wissen

„Das Traumschiff“ entstand durch Anregungen aus der DDR-Serie „Zur See“ und der US-Serie „The Love Boat“

Am 22. November 1981 ging „Das Traumschiff“ das erste Mal auf Sendung

Bislang dienten fünf Schiffe als „Traumschiff“: Die Vistafjord, die Astor, die Berlin, die Deutschland und die Amadea

Und wäre das nicht schon genug an Dramen, steht auch noch die Ehe von Sabine (Janina Hartwig) und Thomas Budarek (Andreas Hoppe) vor dem Aus. Schließlich hoffte sie auf schöne Stunden an Bord und er ist die Reise bloß wegen einer Briefmarke angetreten. Doch dann greift Sabine zu einer List...

Womit hat Florian Silbereisen DAS nur verdient. Das dürften sich bald mehrere „Traumschiff“-Fans fragen.