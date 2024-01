„Das Traumschiff“: Pochers plötzlich gemeinsam zu sehen – doch es zeichnet sich hier schon ab

Für die Neujahrsfolge von „Das Traumschiff“ hat sich das ZDF etwas ganz Besonderes ausgedacht. Als hätte der Sender da schon geahnt, dass es zwischen einem Promi-Paar in diesem Jahr ordentlich zur Sache geht (hier mehr dazu >>>).

Die Rede ist von Oliver Pocher und seiner Noch-Ehefrau Amira, die für „Das Traumschiff“ noch einmal gemeinsam in See stechen.

„Traumschiff“: Pochers auf Kreuzfahrt

Die Neujahrs-Fahrt mit dem Kreuzfahrtschiff geht nach Indonesien – eine Reise, die eigentlich romantisch klingt. Nicht nur steht in „Das Traumschiff – Nusantara“ das Love-Life von Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen) im Fokus der Handlung – er hat seine Liebste Veronika (Wanda Perdelwitz) an Bord –, auch werden die Pochers gemeinsam zu sehen sein. Als Schauspieler in ihrer Rolle, versteht sich.

Comedian Oliver Pocher spielt im „Traumschiff“ mit. Foto: ZDF und Dirk Bartling

Und dennoch: Oliver und Amira Pocher sind als Gast-Darsteller der neuen „Traumschiff“-Episode ausgerechnet in ein Liebesdrama verwickelt. Das hat es mehr oder weniger ja auch schon im realen Leben gegeben.

Nach vier Ehejahren gab das Paar überraschenderweise im August 2023 seine Trennung bekannt. Die Gründe dafür klangen emotional. So emotional, dass Amira nicht länger im gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ mit Oli zu hören war und er sich seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden für weitere Folgen schnappte.

Ganz einfach war die Situation für alle Beteiligten nicht. Dass Oliver und Amira Pocher jetzt zusammen im „Traumschiff“ zu sehen sind, ist wohl nur ein Vorbote auf das, was 2023 dann tatsächlich eintreffen sollte.

Und so wird Florian Silbereisen auch nach den Dreharbeiten gefragt, ob man am Set schon etwas geahnt hätte von der Liebeskriese der Pochers.

„Unser Drehbuch-Autor hat scheinbar hellseherische Fähigkeiten: Er hat schon vor einiger Zeit eine Geschichte für das ,Traumschiff‘ am Neujahrstag geschrieben, die zumindest an so manche aktuelle Bild-Schlagzeilen der letzten Monate erinnert …“, gesteht er gegenüber der „Bild“.

Die neue Folge wurde also bereits vor dem Liebes-Aus abgedreht und wird am 1. Januar 2024 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.