„Traumschiff“: Judith Williams bricht die Regeln – „Ich bin der Albtraum“

Das „Traumschiff“ legt wieder ab und diesmal ist niemand Geringeres als Judith Williams mit an Bord. Die „Höhle der Löwen“-Investorin tauscht Business gegen Bühne und übernimmt in der Osterfolge 2025 eine Hauptrolle. Ab dem 12. April schon in der Mediathek, steuert die Crew um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) den Hafen von Miami an.

Judith Williams spielt Julia, Mutter der 18-jährigen Lena, die nach einem Streit mit ihrem Onkel Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) in die USA reist. Dort trifft sie auf ihren Vater Oliver Engelhardt (Sven Martinek). Familienstreitigkeiten sind vorprogrammiert!

„Traumschiff“: Judith Williams mit fieser Marotte

Im Interview mit dieser Redaktion verrät Williams ihre Kreuzfahrt-Must-Haves: Fantastische Bücher, mindestens ein Mitspieler für Karten- oder Brettspiele und innere Gelassenheit. Doch aufgepasst, die Investorin hat eine fiese Marotte! „Also, ich bin der Albtraum für jeden, der strikt nach den Regeln spielt! Ich halte mich einfach nicht daran“, gesteht sie.

Williams weiter: „Bei ‚Mensch ärgere dich nicht‘ oder Monopoly schiebe ich meinen Kindern heimlich Geld unter dem Tisch zu, weil ich weiß, wie sehr sie sich freuen, wenn sie gewinnen. Mein Mann hingegen flippt dabei fast aus!“ Ein absolutes No-Go für jeden strikten Spieler! „Einige sagen auch, es sei ein Albtraum, mit mir zu spielen. Aber am Ende lachen wir die ganze Zeit.“

„Für mich geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren, sondern einfach darum, Spaß zu haben“, so die Unternehmerin. Ganz klar unter dem Motto: Regeln sind da, um ein bisschen gebogen zu werden!



Das ZDF zeigt das „Traumschiff – Miami“ mit Judith Williams & Co. am Ostersonntag (20. April) um 20.15 Uhr.