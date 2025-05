Tierpark München: Plötzlicher Notfall in TV-Sendung – Mitarbeitern bleibt keine Wahl

Seit Jahren werden die Geschehnisse aus den deutschen Zoos von Kameras der ARD begleitet. In der Sendung „Nashorn, Zebra und Co.“ sehen die Zuschauer, was die Bewohner im Tierpark Hellabrunn in München so treiben. Aktuell zeigt der BR jeden Morgen alte Folgen der beliebten Doku-Reihe, die von 2007 bis 2018 im Münchner Zoo gedreht wurde.

Am Montag (5. Mai) ging es in der wiederholten Episode namens „Jäger mit spitzen Krallen“ unter anderem um einen unschönen Vorfall, der sich vor einigen Jahren im Tierpark München ereignet hat. Denn plötzlich stand alles in dem sonst so gut besuchten Zoo für einen ganzen Tag lang still.

Aufregung im Tierpark München

In der Folge sehen die Zuschauer, wie die Pfleger Thomas und Andi mit den Elefanten beschäftigt sind. Dabei erzählt einer der beiden, was sich einige Stunden vorher im Tierpark abgespielt hat. „Gestern haben wir einen Stromausfall gehabt. Ein Tag ohne Strom ist ganz schön blöd“, so der Zoo-Mitarbeiter. Und das hatte Folgen: Einen ganzen Tag war der Tierpark in München damals geschlossen.

„Das mit den Besuchern war zwar für die Tiere mal ganz schön, aber auch anders. Die Elefanten konnten zum Beispiel gar nicht aus dem Haus raus, weil die Türen nicht ohne Strom funktionieren. Das war ein komplett anderer Betrieb“, erklärt der Pfleger weiter. Doch wie kam es zu dem Stromausfall?

Tierpark München: DARUM fiel der Strom aus

Schuld an dem Stromausfall war ausgerechnet ein Siebenschläfer. Das Nagetier hatte einen Kurzschluss verursacht, wodurch dann ein Stromkasten ausgebrannt ist. Womöglich war das Tier auf der Suche nach einem Platz für den Winterschlaf, wie Thomas erklärt: „Die gehen zum Winter hin rein und suchen sich ihre Schlafplätze. Elektrische Wartungsräume sind halt immer warm.“ Zum Glück ist es nur bei einem Tag ohne Strom geblieben.

Hinweis: Die aktuell vom BR ausgestrahlte Folge „Nashorn, Zebra und Co.“ mit dem Titel „Jäger mit spitzen Krallen“ stammt aus dem Jahre 2018.