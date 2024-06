Thomas Müller zur EM am Ballermann? „Es ist völlig eskaliert“

Da mussten die Ballermann-Urlauber aber wirklich zweimal hinschauen: Plötzlich sehen sie Thomas Müller durch die Schinkenstraße schlendern! Doch ist es wirklich der Weltfußballer vom FC Bayern München, der sich unter das Partyvolk auf Mallorca gemischt hat?

Urlauber auf Mallorca reiben sich verwundert die Augen: Was macht Thomas Müller an der Playa de Palma? Wer sich ein Autogramm oder ein Bild mit dem Weltmeister von 2014 sichern wollte, der wurde enttäuscht. Es handelt sich nicht um den Fußballprofi, der am Ballermann gesichtet wurde.

Thomas Müller: ER ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten

Zum Verwechseln ähnlich! Es ist nicht der echte Thomas Müller, der über die Schinkenstraßen gelaufen ist. Der 34-jährige Bayer ist aktuell in Deutschland und hat mit der EM im eigenen Land wohl alle Hände voll zu tun. Bei dem „Thomas Müller“ handelt es sich um Michi Glück, einem Sänger und Schauspieler aus Augsburg.

In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht der Partyschlagersänger nun darüber, wie er durch die verblüffende Ähnlichkeit zu Thomas Müller bekannt wurde. „Nach der WM 2014 war ich als normaler Tourist bei einem Auftritt von Peter Wackel und da hat er durch das Mikrofon gerufen ‚Hey, da ist ja Thomas Müller im Publikum!‘ und mich auf die Bühne geholt“, erzählt Michi Glück. Seither wird er regelmäßig mit dem Profi-Fußballer verwechselt. Wie die Menschen am Ballermann auf ihn reagiert haben, war für ihn dann aber selbst eine Überraschung.

Michi Glück ist als Double von Thomas Müller bekannt geworden. Foto: Oliver Thier

„Wir konnten keinen Meter weit gehen“

Zum zweiten Gruppenspiel von Deutschland gegen Ungarn war der Thomas Müller Doppelgänger am Ballermann unterwegs. Die Reaktionen der Urlauber waren deutlich, wie er erzählt. „Das war der Wahnsinn. Wir konnten keinen Meter weit gehen, ohne, dass dich Leute gerufen haben ‚Thomas Müller!‘. Es ist völlig eskaliert und die Leute haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“, so Michi Glück.

Die Videos des Thomas-Müller-Double gehen in den sozialen Netzwerken aktuell durch die Decke. Unserer Redaktion verrät Michi Glück nun, dass er an diesem Erfolg anknüpfen möchte. Weitere Videos sind momentan in Arbeit.