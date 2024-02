Thomas Gottschalk geht wieder arbeiten: „Weil die Rente nicht reicht“

Dieser Mann schrieb Fernsehgeschichte. Mit „Wetten, dass..?“ schaffte es Thomas Gottschalk wie kaum ein anderer Moderator im deutschen TV ganze Familien vor den Bildschirmen zu versammeln. Da wurde gelacht, geweint, es wurde gesungen und getanzt.

Im vergangenen Jahr jedoch gab Thomas Gottschalk sein Ende bei der ZDF-Familienshow bekannt. Ganz in Rente scheint der mittlerweile 73-Jährige aber noch nicht gehen zu wollen. Zumindest lässt er dies auf Instagram durchklingen.

Thomas Gottschalk über die Zeit nach „Wetten, dass..?“

„Weil die Rente nicht reicht, arbeite ich immer noch zwei Tage pro Woche“, schreibt Gottschalk scherzhaft zu einem kurzen Video, das ihn in für den Moderator eher schlichtem Anzug bei einem Fotoshooting zeigt.

Dass die Rente bei einem Mann wie Thomas Gottschalk nicht reicht, mögen wir an dieser Stelle mal infrage stellen. Klar ist jedoch, dass die Fans sich freuen, dass sich Gottschalk noch nicht ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Thomas Gottschalk aufs „Traumschiff“?

„Dieses Lächeln kenne ich seit meiner Kindheit und es macht mir immer gute Laune! Vergleichbar mit dem von Julia Roberts. Einfach herzlich und voller Lebensfreude“, jubelt beispielsweise eine Followerin.

Eine weitere ergänzt: „Und beim Lachen immer noch den (Gott)Schalk im Nacken“. Während ein Dritter scherzt: „Ja, klar, wer geht denn auch mit Mitte 40 schon in Rente?“

Klar ist jedoch: Aufs „Traumschiff“ wird Thomas Gottschalk als Nachfolger von Florian Silbereisen in naher Zukunft wohl eher nicht gehen. Zumindest nicht als Kapitän. So antwortete Gottschalk, angesprochen auf die Gerüchte: „Ich warte täglich auf den Anruf des Casting-Büros, überlege mir, ob es sinnvoll ist, in die Schuhe von Silbereisen zu treten oder ob nicht Silbereisen eigentlich in meine Schuhe treten müsste.“ Schade eigentlich: Thomas Gottschalk ganz in Weiß auf der Brücke – das hätten wir gerne gesehen.