Thomas Gottschalk macht es offiziell – „Ich verabschiede mich!“

Die TV-Auftritte von Moderations-Legende Thomas Gottschalk sind in den letzten Monaten immer weniger geworden. Dafür arbeitet der 74-Jährige immer mehr an einer Instagram-Karriere.

Dort teilt er sowohl berufliche als auch private Schnappschüsse mit seinen rund 114.000 Followern. Neulich hat Thomas Gottschalk eine ganz besondere Nachricht für seine Fans. Die Resonanz darauf ist riesig.

Thomas Gottschalk verkündet Großes

Thomas Gottschalk ist nicht nur Moderator und Entertainer. Der 74-Jährige ist vor langer Zeit auch unter die Autoren gegangen. In seinem neusten Buch namens „Ungefiltert“ schreibt er unter anderem darüber, wie sich das TV-Publikum über die Jahre verändert hat. Um das Werk zu promoten, geht Gottschalk nun sogar auf Lesungs-Tour.

„Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche. Der Titel: „Ungefiltert“. Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden.

Wer selber lesen will, muss sich das Buch kaufen. Wer mir dabei zuhören will, wie ich lese, soll zu meinen Lesungen kommen und dabei den Dialog mit mir suchen“, schreibt der Moderator auf Instagram. Seine Fans reagieren deutlich.

Thomas Gottschalk: Fans mit deutlichen Worten

In den Kommentaren stehen viele Fans von Thomas Gottschalk hinter ihm und haben liebe Worte für ihn übrig:

„Bleib so wie du bist. Große Klappe, großes Herz und die Zunge ungefiltert. Leute, die einem schön ins Gesicht tun und hintenrum „haten“ gibt es leider viel zu viele.“

„Lieber Thomas, du bist eine Legende! Ich bin mit Wetten dass groß geworden. So jemanden wie dich wird es nicht mehr geben. Ich wünsche dir nur das Beste.“

„Bleib so wie du bist. Wir haben viel zu wenig Menschen, die klar sagen, was sie denken, sondern viel zu viele halten den Mund.“

„Und gerade, weil du dazu stehst und dadurch authentisch bist, unterscheidest doch die so angenehm von allen anderen, die sich vermeintlich für etwas Besonderes halten.“

Das Buch „Ungefiltert“ von Thomas Gottschalk erscheint am 16. Oktober 2024 und ist in allen gängigen Buchhandlungen zu kaufen.