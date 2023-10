Thomas Gottschalk teilt Foto von Hochzeit: „Lasst uns feiern!“

Kult-Moderator Thomas Gottschalk hat sich neben seiner TV-Karriere nun ein weiteres Standbein aufgebaut. Der ZDF-Star kurbelt nun nämlich seine Instagramseite ordentlich an. Um mehr Reichweite zu generieren, muss man bekanntlich aktiv sein und viele Beiträge posten. Und das tut der 74-Jährige in letzter Zeit häufig. Am Sonntagabend (1. Oktober) überrascht er seine Follower mit einem Foto bei einer Hochzeit.

Thomas Gottschalk und Karina Mroß posieren auf Hochzeit

Thomas Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß zeigen sich überglücklich auf Instagram. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht stößt das Paar mit einem Glas Sekt an, steht Arm in Arm vor der Kamera. „Lasst uns feiern!“, steht in der Bildbeschreibung. Wie es scheint, sind Thomas Gottschalk und Karina Mroß auf einer Hochzeit. Doch Moment mal: Da läuten ja wohl nicht die Hochzeitsglocken bei Moderations-Legende Thomas Gottschalk und seiner Lebensgefährtin?

Na ja, nicht ganz. Wie der Moderator verrät, sind die beiden lediglich als Gäste auf der Hochzeit eines Freundes eingeladen. Und dafür haben sie sich ordentlich rausgeputzt: Während der 74-Jährige einen schicken, schwarzen Anzug trägt, zeigt sich seine Partnerin in einem langen Blumenkleid. Die Fans sind von dem Schnappschuss des Paares völlig verzaubert.

Thomas Gottschalk: Seine Fans sind hin und weg

Die Aufnahme der beiden stimmt die Fans fröhlich. In den Kommentaren überschütten die Follower von Thomas Gottschalk ihn mit Komplimenten:

„Toll seht ihr aus. Schönes Bild. Glückwunsch an das Hochzeitspaar.“

„Wow – sehr chic! Sie sind wirklich ein sehr schönes Paar.“

„Ihr schaut bezaubernd aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß.“

„Oh Herr Gottschalk, mal nicht bunt und ganz in schwarz. Steht dir gut.“

Ob Thomas Gottschalk und seine Karina auch noch vor den Altar treten werden oder nicht, bleibt abzuwarten.