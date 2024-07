ZDF: Nach „Theresa Wolff – Waidwund“ kann niemand mehr wegschauen

Für viele Menschen gehört ein gemütlicher Fernsehabend zur festen Samstagabendplanung dazu. Besonders deutsche Krimis erfreuen sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. Das hat auch das ZDF erkannt und unterhielt die Zuschauer am Samstagabend (20. Juli) mit einem Film der Reihe „Theresa Wolff“.

Der Krimi „Theresa Wolff – Waidwund“ ist zwar eine Wiederholung aus dem Jahr 2022, sorgte bei den Fernsehzuschauer aber dennoch für Hochspannung. Am Tag nach der Ausstrahlung bleiben nun keine Fragen mehr offen.

„Theresa Wolff – Waidwund“ überzeugte die Zuschauer

Im zweiten Teil der Krimiserie „Theresa Wolff“ wird die Stadt Jena von einer Mordserie in Atem gehalten. Gleich zwei Leichen wurden innerhalb von kürzester Zeit aufgefunden, beide Opfer wurden nach einer Jagd auf sie erschossen. Der Fall weckt bei der Ermittlerin Theresa Wolff (gespielt von Nina Gummich) schlimme Kindheitserinnerungen, weshalb die Kommissarin entscheidet auf eigene Faust zu ermitteln.

Bei den Fernsehzuschauern ist der zweite Fall der Krimireihe außerordentlich gut angekommen. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, ist „Theresa Wolff“ am Samstagabend Spitzenreiter beim Gesamtpublikum gewesen. Der ZDF-Film holt hier einen Marktanteil von stolzen 22,7 Prozent ein, 3,98 Millionen Menschen schauten sich den Krimi-Hit an.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt „Theresa Wolff – Waidwund“ zwar nicht ganz so gut ab, die Quoten können sich dennoch sehen lassen. 180.000 Menschen schalteten zur Primetime ein, was einem Marktanteil von 6,8 Prozent entspricht. In dieser Zielgruppe konnte zudem besonders der ARD-Klassiker „Gefragt – Gejagt“ punkten. Die Quizshow erreichte mit einem Marktanteil von 14.6 Prozent die Spitzenposition.

Das Krimifieber der Deutschen scheint also nach wie vor anzuhalten. Sender wie das ZDF und die ARD sind sich dessen bewusst und versorgen die Fernsehzuschauer wöchentlich mit neuem Filmmaterial.