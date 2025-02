„The White Lotus“: Mit DIESEN Geheimnissen hat niemand gerechnet

Das sehnsüchtige Warten von Millionen von Fans hatte am 17. Februar endlich ein Ende. Denn Sky und WOW veröffentlichten die langersehnte neue Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“. Im Jahr 2021 wurde die erste Staffel ausgestrahlt, die einen regelrechten Hype auslöste.

In der neuen Staffel checken bisher unbekannte Gäste in das Luxus-Hotel ein und erleben aufregende Wochen im sonnigen Thailand. Sieben Monate hielten sich die Hauptdarsteller für die Dreharbeiten in Thailand auf. Doch von dem ein oder anderen Geheimnis bekommen die Zuschauer beim Anschauen der Serie nichts mit.

„The White Lotus“-Schauspieler plaudern aus dem Nähkästchen

Natasha Rothwell ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die die Zuschauer bereits aus der vergangenen Staffel kennen. Als Spa-Betreiberin Belinda begeistert sie die Fans von „The White Lotus“. Der „Bild“-Zeitung verriet der Fernsehstar nun jedoch, dass er ganz schön mit der Hitze Thailands zu kämpfen hatte.

„Es war einfach brutal heiß, und man tut alles, um zu verhindern, dass einem das Gesicht förmlich wegschmilzt“, berichtet Rothwell im Interview. Als Rettung in der Not packte die Schauspielerin sogar Eiswürfel in ihre Unterwäsche. Auch Schauspieler Patrick Schwarzenegger, der Sohn von Arnold Schwarzenegger, plaudert ungeniert aus dem Nähkästchen.

Schwarzenegger packt aus

Besonders in Erinnerung bleibt den „The White Lotus“-Zuschauern sicherlich Patricks Nacktszene. Nun überrascht er seine Fans mit einem Geständnis und verrät, dass er in diesem Moment tatsächlich vollkommen nackt war. Ein Po-Double wollte der Schauspieler nämlich keineswegs engagieren.

Und auch auf Hauptdarsteller Walton Goggins warteten einige Überraschungen. Im ersten Moment freute sich der Schauspieler darüber, dass die Crew in dem Hotel wohnte, in dem auch gedreht wurde. Doch ziemlich schnell musste der Fernsehstar feststellen: „In Wirklichkeit bedeutet das auch, dass man nie wirklich abschalten kann“. Die Dreharbeiten scheinen dem gesamten Team dennoch Spaß gemacht zu haben.

Wie die neueste Staffel von „The White Lotus“ bei den Fans ankommen wird, bleibt abzuwarten.