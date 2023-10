„The Taste“: Frank Rosin kehrt zurück – DAS sagt der Sternekoch

Die beliebte Kochsendung „The Taste“ kommt zurück ins Programm von Sat.1! Mittlerweile ist es die 12. Staffel des Formats. In diesem Jahr hat der Gewinner am Ende wieder einmal die Chance auf ein Preisgeld von 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch. Auch die Regeln bleiben gleich. Doch eine Sache ist anders.

Der Sender hat einen der Team-Kapitäne ausgetauscht. Na ja, besser gesagt zurückgeholt. Denn Frank Rosin ist nach seiner kurzen Auszeit in Staffel elf wieder zurück in der Jury! Dafür musste Nelson Müller wieder weichen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Alex Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue sucht er fortan nach den besten Köchen Deutschlands. Doch was steckt eigentlich hinter der Pause von Frank Rosin?

„The Taste“: Erster Trailer sorgt für Verwirrung

Auf Instagram bekommen die Zuschauer erste Einblicke in die neue Staffel. Darunter auch einige Szenen mit Frank Rosin als Coach. Zwar ist schon länger bekannt, dass der Sternekoch aus Dorsten sein Comeback bei „The Taste“ feiert, doch einige Fans sind trotzdem überrascht ihn wieder im Studio zu sehen.

Und nicht nur die: Wie im Clip zu sehen, wissen auch die anderen Jurymitglieder nichts von der Rückkehr des TV-Kochs. Sie werden von dem 57-Jährigen ebenfalls überrascht. Die Freude ist jedoch groß. „Das Dreamteam ist wieder vereint“, sagt Alexander Herrmann in dem Instagrampost. Doch wieso war Rosin denn überhaupt weg?

„The Taste“: DAS sagt Rosin zu seiner Rückkehr

Wie es scheint, war Frank Rosin so dermaßen beschäftigt mit anderen Dingen, dass er vermutlich keine Zeit hatte bei „The Taste“ vor der Kamera zu stehen. Das suggeriert zumindest folgendes Statement des Dorsteners, welches in einer Pressemitteilung des Senders vorkommt: „Die kurze ‚The Taste‘-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben.“

Sat.1 zeigt die neuen Folgen von „The Taste“ ab dem 25. Oktober 2023 immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei Joyn.